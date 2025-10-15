El exalcalde de La Victoria, George Forsyth, volverá a postular a la Presidencia de la República. Así lo confirmó Uvaldo Pizarro, vocero de Somos Perú, quien anunció que el exfutbolista será el candidato presidencial del partido para las elecciones generales del 2026.

“Nuestro candidato es George Forsyth. Se ha conversado con él, es nuestro candidato natural, está afiliado al partido, que es uno de los requisitos fundamentales; no hay invitación para los candidatos presidenciales ni para los vicepresidentes, entonces es George Forsyth”, precisó Pizarro durante una entrevista para RPP.

El portavoz explicó que otros nombres estuvieron en evaluación, como los de los gobernadores regionales Werner Salcedo (Cusco) y Jorge Pérez (Lambayeque). Sin embargo, al no haber renunciado a sus cargos antes del plazo establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el partido optó por Forsyth como su principal apuesta.

“Al final se ha consensuado que si Jorge Pérez renunciaba probablemente hubiera sido nuestro candidato presidencial. Pasó este hito del JNE y al no haberlo hecho, consecuentemente el señor Forsyth es nuestro candidato”, explicó Pizarro.

Somos Perú busca recuperar la confianza ciudadana

Pizarro destacó además que, bajo la actual gestión del presidente José Jerí, el partido busca demostrar capacidad y recuperar la confianza de la ciudadanía.

“Creo que este gobierno de transición, y porque está un somista en la Presidencia, va a demostrar que en Somos Perú sí hay gente capaz”, aseguró.

Trayectoria política de George Forsyth

George Forsyth fue alcalde del distrito de La Victoria tras ganar las elecciones municipales del 2018 con Somos Perú. Sin embargo, renunció en 2020 para postular a la presidencia en los comicios del 2021 con el partido Victoria Nacional, donde ocupó el octavo lugar y su agrupación no superó la valla electoral.

Ahora, Forsyth regresa al escenario político de la mano de Somos Perú, con la intención de consolidar una candidatura presidencial que, según sus dirigentes, buscará posicionar un liderazgo joven y reformista de cara al 2026.

