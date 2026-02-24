Gerardo López Gonzáles juró este martes 24 de febrero como nuevo ministro de Economía y Finanzas (MEF), en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno y encabezada por el presidente de la República, José María Balcázar.

En ese contexto, López González se suma al nuevo Gabinete Ministerial liderado por la economista Denisse Miralles.

José María Balcázar asumió la Presidencia del Perú luego de ser elegido titular del Congreso el pasado 18 de febrero, tras la aprobación en el Parlamento de la censura contra el entonces mandatario José Jerí, ocurrida un día antes.

Perfil del nuevo titular del MEF

Economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, López Gonzales posee una maestría en Hacienda Pública y Administración otorgada por el Instituto de Estudios Fiscales de España. Además, ha realizado estudios de posgrado en gerencia tributaria, derecho tributario, derecho administrativo y habilidades directivas.

En el plano profesional, acumula 19 años de experiencia en la SUNAT como funcionario de carrera, periodo en el que ha asumido distintos cargos directivos, entre ellos jefe de la División de Control y Clausura, gerente de Control del Cumplimiento, gerente Normativo de Procesos e intendente nacional de Gestión de Procesos.

Asimismo, ha representado a la SUNAT en distintos foros internacionales enfocados en temas como auditoría tributaria, impuesto al valor agregado, tributación digital y gestión de riesgos de cumplimiento. Recientemente, participó como expositor en la reunión APEC Perú 2024, realizada en febrero.