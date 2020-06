La Primera Sala de Apelaciones Nacional dejó al voto la solicitud del equipo especial Lava Jato a fin de que se deje sin efecto la comparecencia restringida y se ordene prisión preventiva contra el empresario chileno Gerardo Sepúlveda en el marco de las investigaciones por el caso Westfield Capital.

Durante la audiencia, el abogado de Sepúlveda, Percy García, indicó que su patrocinado ha informado debidamente sobre tanto sobre las direcciones de su trabajo como las de su familia.

“Sepúlveda ha dado el domicilio de su empresa, que es suya, es una oficina y pone esa dirección porque para él es más fácil recibir allí sus notificaciones. La otra es donde vive con su familia, no es que haya presentado dos direcciones porque ambas direcciones le pertenecen. Una de las reglas que fue fijada es la de registrar el domicilio y ya está registrado. Las dos veces que se le solicitó un domicilio fue para recibir las notificaciones, no sobre la dirección en la que residía”, aseveró el abogado del exsocio de Pedro Pablo Kuczynski.

Al respecto el representante del Ministerio Público, el fiscal superior Hernán Mendoza, indicó que no se tiene conocimiento sobre si Sepúlveda tiene otros posibles domicilios en su país natal (Chile), lo que aseguró puede considerarse como un riesgo de que pueda abandonar el Perú.

“Cuando estaba en Chile se le preguntó por su domicilio. Lo cierto es que esta ultima información sobre su dirección laboral y familiar se da recién ahora. No sabemos si en Chile tiene otras direcciones, eso no lo sabemos. ¿Qué garantía hay de que Sepúlveda no saldrá de Chile? Existe incertidumbre domiciliaria”, indicó el fiscal.

Además el fiscal informó que el equipo especial ha ampliado las imputaciones contra Gerardo Sepúlveda tras las declaraciones de José Miguel Castro, exgerente de la Municipalidad de Lima. “Se le imputa lavado de activos con el agravante de pertenecer a una organización criminal”, acotó.

La solicitud del Ministerio Público busca que se deje sin efecto la decisión tomada por el juez Jorge Chávez Tamariz quien en febrero de este año rechazó el pedido de prisión preventiva que presentó la fiscalía contra Gerardo Sepúlveda.

Ese mismo mes, el magistrado Richard Concepción Carhuancho acogió el pedido que hizo el fiscal del equipo especial José Domingo Pérez para que Sepúlveda no pueda salir del Perú a fin de que que pueda declarar como testigo en la investigación seguida al exjefe del Estado, Alejandro Toledo, por el caso Carretera Interoceánica, tramos dos y tres, vinculado a Odebrecht.

Cuando terminó el plazo original de la mencionada medida, la fiscalía solicitó que se repongan los días que no pudo utilizar por el estado de emergencia en el país, pedido que Carhuancho también aprobó. De esta manera la orden de impedimento de salida está vigente hasta el 26 de junio.

#Importante | Sala Penal Anticorrupción de la #CSNJPE dejó al voto la apelación del auto que declaró infundado el pedido de prisión preventiva a Gerardo Sepúlveda en la investigación que se le sigue por el delito de lavado de activos en agravio del Estado. pic.twitter.com/g6h676Fh6m — CSN de Justicia Penal Especializada (@SEDCF_PJ) June 9, 2020