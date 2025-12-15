La Fiscalía de la Nación designó a Germán Juárez Atoche como coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos.

Este nombramiento se da en adición a sus funciones como fiscal superior provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro en la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en dicha materia.

La medida se formalizó mediante la Resolución 3727-2025, como parte de una reorganización interna de coordinaciones especializadas dentro del Ministerio Público (MP).

Juárez Atoche integró el Equipo Especial Lava Jato, donde estuvo a cargo de investigaciones emblemáticas por corrupción y lavado de activos.

En ese marco, participó en los procesos que obtuvieron sentencias en primera instancia contra los expresidentes Ollanta Humala y Martín Vizcarra, así como contra la ex primera dama Nadine Heredia.