Giovanna María Díaz Revilla, exfuncionaria del gobierno de Dina Boluarte, fue designada como nueva directora ejecutiva del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65. Su nombramiento forma parte de las recientes decisiones del Ejecutivo en cargos vinculados al sector social.

La designación fue oficializada por el Gobierno de José María Balcázar mediante la Resolución Suprema N.º 009-2026-MIDIS. La norma fue publicada este 7 de abril en el diario oficial El Peruano.

El documento cuenta con la firma del jefe de Estado y de la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Lily Norka Vásquez Dávila. Con ello, se formaliza su ingreso a la conducción de uno de los principales programas sociales dirigidos a adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

Cambio en la dirección del programa

La designación se produce tras la salida de Fernando Luis Parra Del Carpio, quien había asumido el cargo a finales de febrero de este año. Su renuncia fue aceptada mediante la Resolución Suprema N.º 008-2026-MIDIS, en la que el Ejecutivo señala “agradecer los servicios prestados al Estado”.

Este relevo se concretó en un corto periodo desde el nombramiento anterior dentro del mismo programa social.

Trayectoria en el sector público

En cuanto a su perfil profesional, Díaz Revilla es abogada titulada con mención honorífica y cuenta con más de 20 años de experiencia en la administración pública. Entre sus funciones recientes figura su paso por la Junta Nacional de Justicia, donde se desempeñó como secretaria general entre enero y junio de 2025.

Asimismo, ha ocupado cargos en distintas entidades del Estado a lo largo de su carrera. Su experiencia incluye funciones en áreas administrativas y de asesoría en instituciones públicas.

Vínculos con el gobierno de Dina Boluarte

Información difundida previamente por RPP dio cuenta de los vínculos de Giovanna Díaz Revilla con el gobierno de Dina Boluarte. Según documentos a los que accedió dicho medio, durante el 2023, se desempeñó como consultora del Despacho Presidencial bajo el régimen FAG. Posteriormente, fue designada como subsecretaria general en esa misma instancia.

Antes de ello, también tuvo funciones en el Ministerio de Energía y Minas en cargos de confianza dentro de la gestión de Boluarte. Estas responsabilidades se extendieron hasta inicios de 2025, previo a su incorporación a otra entidad del sistema de justicia.

En enero de 2025, fue nombrada secretaria general de la Junta Nacional de Justicia, cargo que ejerció hasta junio de ese mismo año. Esta posición forma parte de la alta dirección de la institución junto al pleno y la presidencia.

Otros cargos desempeñados

Además de sus funciones en el Ejecutivo, la funcionaria ha tenido participación en otras instituciones públicas. Entre ellas figura su rol como directora de ELECTROPERÚ y su acreditación como conciliadora extrajudicial por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Su trayectoria incluye también responsabilidades en distintos niveles de gestión dentro del Estado. Estas funciones se han desarrollado en sectores vinculados a la gestión pública y administración institucional.

Con este nombramiento, Díaz Revilla asume la dirección de Pensión 65, programa enfocado en la atención de adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Su gestión se inicia tras un reciente cambio en la jefatura del programa dentro del Midis.