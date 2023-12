Durante la campaña electoral los candidatos, sean de izquierda o de derecha, moderados o extremistas, prometen, juran y perjuran que se abocarán en cuerpo y alma a la función a la que postulan, que trabajarán sin descanso por su pueblo, que depondrán todo interés personal por representar los de aquellos que votaron por ellos. Sin embargo, una vez electos, otra es la realidad.

Algunos líderes de partidos políticos, quienes deberían dar el ejemplo, no se salvan de esta conducta. Uno de ellos es el dueño de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, actual gobernador de La Libertad.

De acuerdo con su reporte migratorio, al que Correo tuvo acceso, desde que asumió funciones -el 1 de enero de 2023- Acuña Peralta ha salido del territorio nacional en cinco ocasiones, periplos en los que permaneció un mes y medio fuera del país y, por supuesto, descuidó las responsabilidades para las que fue electo.

El fundador de APP parece tener una debilidad por Europa, pues los cinco viajes al extranjero que registra en 2023 fueron al Viejo Continente: una vez a Francia y en cuatro oportunidades España.

En total, en 2023 César Acuña ha permanecido fuera del país 45 días, gracias a un acuerdo del Consejo Regional de La Libertad que aprobó darle vacaciones adelantadas divididas en cuatro armadas. Además, en abril solicitó un permiso por motivos personales que le fue otorgado.

LOS VIAJES

Apenas estaba por cumplir 100 días en el cargo cuando César Acuña decidió ir a España por “motivos personales”. Estuvo fuera del Perú del 8 al 16 de abril.

El gobernador regional dejó su región pese a que entonces había alertas por la activación de quebradas ante eventuales lluvias.

Precisamente, César Acuña fue cuestionado por irse a pesar de los destrozos que había ocasionado el ciclón Yaku en el norte del país a principios de año, y cuando La Libertad todavía sufría los estragos de esa emergencia.

En su momento, en Canal N, el líder de APP aseguró que no podía postergar su viaje debido a que se trataba de “un compromiso familiar”.

Durante dicho periplo, continuaron las lluvias en la región y se activaron varias quebradas.

En el ámbito político, fue severamente criticado por sus detractores debido a que se encontraba en otro continente cuando cumplió 100 días en el cargo, con el departamento sumergido en una crisis sanitaria y de seguridad debido a la escalada de la criminalidad.

El 9 de junio, César Acuña volvió a dejar el país, esta vez, con rumbo a Francia. Ese mismo día, la edición de Correo de La Libertad publicaba en portada que la gestión encabezada por el apepista no había invertido ni un sol de los 17 millones de soles que había recibido del Gobierno Central para labores de prevención ante -en ese entonces- la eventualidad de un fenómeno El Niño.

Un día antes que Acuña Peralta dejara el Perú, el Ejecutivo declaró en emergencia 19 regiones del país, La Libertad entre ellas; pero eso poco le importó al gobernador, quien estuvo en Francia hasta el 17 de ese mes.

El tercer viaje al extranjero fue a España y se realizó entre el 29 de julio y el 6 de agosto. Antes de abandonar nuestro territorio, en su discurso por Fiestas Patrias, el gobernador aseguró que mejorar la red vial de la región era su prioridad.

Ante tal afirmación, Correo La Libertad dio cuenta que en los siete meses que César Acuña tenía de gestión, de las 15 obras viales presupuestadas, nueve contaban con avance del 0%.

En ese ínterin, la gestión del apepista estuvo en la mira de la Contraloría, pues esa entidad descubrió que se había sobrepasado en 27 el número de funcionarios de confianza que podía contratar Acuña Peralta. Además, se informó que hubo varias designaciones que no cumplían los requisitos mínimos exigidos por ley.

La penúltima salida del país de Acuña se dio del 6 al 15 de octubre. Un día antes de viajar, el gobernador regional de La Libertad recibió a la presidenta Dina Boluarte en el marco de la II Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec).

Ambas autoridades fueron duramente cuestionadas por las nulas propuestas ofrecidas para frenar la ola de criminalidad que golpea la región y el país.

Finalmente, el último periplo del gobernador se desarrolló del 11 al 19 de diciembre. En esa ocasión, Acuña Peralta fue criticado por abandonar la región en medio de la crisis desatada por la masacre ocurrida en la mina La Poderosa, donde delincuentes, miembros de una organización criminal que brinda “seguridad” a los extractores ilegales, asesinaron a nueve trabajadores del yacimiento, ubicado en la provincia de Pataz.

Mientras Acuña hacía sus compras navideñas en España, su departamento se desangraba a manos de sicarios y el crimen organizado.

El mismo día que viajó, delincuentes asesinaron a una joven de 19 años para robarle su teléfono móvil y un sicario acribilló hasta la muerte a un futbolista.

SIN RESPUESTA

Este diario intentó comunicarse con la presidenta del Consejo Regional de La Libertad, Verónica Escobal; y el consejero Robert de La Cruz Rosas, ambos en abierta oposición a Acuña Peralta, para recoger su opinión sobre el primer año de la gestión que deben fiscalizar y por qué motivos se autorizaron los viajes del gobernador, pero hasta el cierre de esta nota no respondieron a nuestros requerimientos para una entrevista.

Cabe destacar que el pasado 5 de diciembre el Consejo Regional de La Libertad aprobó devolver el presupuesto que tenía asignado para labores de fiscalización.

La suma asciende a 332,529 soles, asignados para realizar trabajos de control a toda la gestión regional. Todo este monto retornó a las arcas del Estado.

En su defensa, los consejeros alegaron que no fueron capacitados en las labores de fiscalización y que, como el desembolso se realizó en agosto, no hubo tiempo para efectuar las respectivas actividades de control.

Quien sí contestó a nuestro llamado fue el excongresista y exdirigente aprista, ahora líder del movimiento regional Trabajo Más Trabajo, Elías Rodríguez Zavaleta.

Él fue el principal contendor de Acuña Peralta en las elecciones regionales de 2022 y expresa una severa crítica respecto a los viajes de quien lo venció en las últimas elecciones regionales.

“Ha ido a provincias muy lejanas una sola vez en todo el año, Bolívar y Pataz, y ha ido en helicóptero a las dos. A la provincia de Virú no ha ido y a Santiago ha ido una sola vez. En Huamachuco ha estado medio día. Entonces, más días completos ha pasado en Madrid”, cuestionó.

En ese sentido, criticó los 45 días que ha pasado César Acuña en el extranjero cuando ocurrían desastres naturales y hechos de violencia en La Libertad.

“Hubiera sido más sincero en la campaña y hubiera dicho la población: ‘Sabes qué mira, yo voy a voy a ser gobernador, pero me voy a dar mis meses en el extranjero’. Entonces, la gente lo hubiera tomado mejor. Yo sé que no es una causal de vacancia, pero sí es un tema antiético, porque la región necesita de un líder y él no lo está siendo”, enfatizó.

Además, recordó que Acuña Peralta no es nuevo en lides políticas, pues ha sido congresista, alcalde, gobernador y candidato presidencial.

Además, es cabeza de uno de los partidos políticos más exitosos de los últimos años, pues desde que fue fundado APP ha tenido representación parlamentaria y varios gobiernos subnacionales.

DEFENSA CERRADA

El gerente regional de La Libertad, Martín Namay Valderrama, defendió los periplos del gobernador regional bajo el argumento de que estos se dieron en el marco de las vacaciones anuales que le corresponden por ley, y que fueron segmentadas en cuatro bloques. Asimismo, respondió que quienes critican estos viajes lo hacen porque perdieron las elecciones.

“Ya sabemos quiénes son los que critican, el excongresista Elías Rodríguez, quien perdió las elección última y tiene un dolor grande, por eso y siempre sale a criticar (...), Ellos tienen sus aspiraciones, quieren ser gobernadores, y están en su derecho”, manifestó.

En esa línea, recalcó que los viajes de César Acuña no desestabilizan la gestión del gobierno regional.

“Él (César Acuña) puede no estar unos días, pero la gestión sigue con la misma fortaleza”, aseguró Namay Valderrama.

Al ser cuestionado por Correo sobre a la pertinencia de sus viajes cuando la región se encontraba en crisis -como el que realizó a mediados de diciembre, luego de la matanza en Pataz- el también excandidato a la alcaldía de Trujillo en las últimas elecciones municipales consideró que la gestión de Acuña Peralta no tiene responsabilidad en la ola criminal que golpea a la región.

“Todos los días hay muertes acá en Trujillo, cada semana. Hay una situación muy grande de inseguridad que ha generado un descontrol de la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial casi total. Pero sus viajes no son de un momento a otro, son programados y tienen un proceso administrativo, deben ser aprobados por el Consejo”, refirió el funcionario.

Finalmente, aseguró que si la situación lo amerita, el gobernador suspendería sus vacaciones y retornaría a ejercer sus funciones.

“Si en algún momento necesita venir al día siguiente, lo va a hacer, porque él no tiene ningún problema (...). Si es que se necesita su presencia, él puede regresar”, afirmó.