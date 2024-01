El Gobierno anunció “algunos cambios y algunas decisiones” en la cúpula de la Policía Nacional luego del ataque físico contra la presidenta de la república, Dina Boluarte, en Ayacucho el sábado.

Los eventuales cambios podrían incluir al comandante general de la Policía Nacional , Jorge Luis Angulo Tejada, que ejerce el cargo desde el 22 de marzo de 2023.

En su calidad de portavoz del Ejecutivo, Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros, anunció que el Gobierno va a estar “enérgico y firme en esta decisión”.

“Por supuesto que han habido responsabilidades en cuanto a la seguridad”, dijo categórico.

Señaló que se estaba evaluando una eventual remoción en la comandancia general de la PNP, además de cambios en la jefatura de la unidad de Resguardo Presidencial.

“Evidentemente acá hay responsabilidades. Aquí ha habido un descuido de la seguridad de la presidenta que es la jefa de la nación, la jefa de Estado. Este relajo de las seguridad no puede volver a ocurrir”, precisó con énfasis.

El jefe del Gabinete calificó la agresión contra Dina Boluarte como un acto de violencia inaceptable contra una autoridad que personifica a la nación, y a una mujer y madre de familia.

Subrayó que el incidente amenaza la gobernabilidad y el proceso de reconciliación nacional, fundamentales para la estabilidad del país.

“Se va a investigar por supuesto a los agresores porque no no podemos permitir que esto se quede impune”, añadió en referencia a la atacante principal, Ruth Bárcena Loayza, y otra mujer aún no identificada.

CÓNCLAVE MILITAR.

En este contexto, el jefe de la Casa Militar de Palacio de Gobierno, general EP Miguel Kuan Garay, recibió en la sede de Gobierno al presidente del Comando Conjunto de las FFAA, general David Ojeda Parra, y al comandante general del Ejército, César Briceno Valdivia.

Según el registro electrónico de visitas de Palacio de Gobierno, ambos jefes militares ingresaron entre las 8.35 y 10.40 de la mañana de ayer, domingo.

Él jefe de la Casa Militar supervisa la seguridad de la mandataria dentro y fuera de Palacio de Gobierno.

Se desconoce la agenda de la reunión aunque es de suponer que no sería otro que la vulneración de la seguridad presidencial en Ayacucho y, eventualmente, un posible gesto de respaldo del CCFFAA al general Miguel Kuan Garay.





CAPTURA.

El ministro del Interior, Victor Torres Falcón, anunció que se está procediendo a la captura de la ciudadana Ruth Bárcena Loayza, y la toma de medidas disciplinarias drásticas contra los responsables de la seguridad de la jefa de Estado.

OPINIÓN.

Consultado por Correo, el ex ministro del Interior, Mariano González, aseguró que “es un absurdo pretender cargarle la responsabilidad a la Comandancia General de la Policía Nacional porque existen, en el camino, otros jefes y oficiales que tienen que ver con esto”.

Añadió que sería “atentar contra la institucionalidad de la PNP”.

A su juicio, el ministro del Interior habría demostrado “ser un incompetente y es quien debería irse a su casa; no el comandante general de la PNP”.

Gonzalez considera que la decisión política que llevó a Boluarte a Ayacucho fue “un error” debido a que “hay una herida abierta por las muertes ocurridas” en esa región.

En su opinión, “no se ha iniciado un proceso mínimo de reconciliación con regiones como Ayacucho. Hay una herida abierta ahí”.