El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández, anunció que desde el próximo lunes 16 de marzo culminará la medida excepcional de teletrabajo aplicada durante la última semana debido a la crisis en el suministro de gas natural . Con ello, las actividades laborales en empresas e instituciones del país retornarán a la modalidad presencial.

El titular del sector agradeció a las empresas que se sumaron a esta disposición temporal, la cual permitió enfrentar la emergencia energética originada por una explosión y fuga en instalaciones de Transportadora de Gas del Perú en Cusco.

Según indicó, la medida ayudó a mitigar los efectos de la racionalización de recursos energéticos.

El anuncio fue realizado durante una conferencia encabezada por el presidente José María Balcázar, junto a la jefa del gabinete, Denisse Miralles, en la que se informó sobre el restablecimiento del suministro de gas natural en el país.

Asimismo, el ministro precisó que en el caso del sector público corresponderá a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) emitir las disposiciones respectivas.

Recordó que el Ministerio de Trabajo recomendó el teletrabajo el pasado 6 de marzo para garantizar la continuidad de los servicios productivos estratégicos durante la emergencia energética.