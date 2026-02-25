El nuevo gabinete comenzó su gestión con la atención a la emergencia por el fenómeno El Niño Costero como prioridad inmediata. Durante su primera conferencia de prensa brindada este martes en la noche, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció que el Ejecutivo aprobará decretos de urgencia y desplegará acciones en las próximas horas para enfrentar los efectos de las intensas lluvias en varias regiones del país.

Miralles indicó que la emergencia fue el tema principal en la agenda del Consejo de Ministros y adelantó que este martes el presidente de la República, acompañado de varios ministros, se trasladará a Arequipa y zonas cercanas, una de las regiones más afectadas por la emergencia.

Luego, se llevarán a cabo reuniones de coordinación en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional con gobernadores regionales y alcaldes, con el fin de garantizar una intervención rápida y focalizada.

La jefa del gabinete informó que, desde el inicio de la semana, diversos ministerios han enviado personal, maquinaria y asistencia logística no solo a Arequipa, sino también al norte del país y a Ica. Como parte de las primeras medidas, se ha agilizado la aprobación de los estados de emergencia solicitados por los gobiernos locales y se ha implementado un seguimiento diario de la situación en las zonas afectadas.

Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Enrique Arroyo, informó que más de 700 distritos permanecen actualmente en estado de emergencia, medida que permite flexibilizar el uso del presupuesto y agilizar el envío de ayuda humanitaria y maquinaria pesada. Añadió que el trabajo se desarrolla en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil y otros sectores, ante el pronóstico de que las lluvias se prolonguen en las próximas semanas.

Además, Miralles enfatizó que la prioridad del Gobierno son las familias y las zonas afectadas, y aseguró que la atención de la emergencia se mantendrá como la principal línea de acción de su gestión.