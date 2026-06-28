El Gobierno autorizó al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) a realizar, en representación del Estado peruano, una donación de bienes de ayuda humanitaria destinada a los damnificados por el doble sismo que afectó esta semana a la República Bolivariana de Venezuela.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 189-2026-PCM, publicada en la edición extraordinaria de las Normas Legales del diario El Peruano. El valor total de la ayuda asciende a S/ 278 406.

El envío comprende alimentos de primera necesidad, entre ellos arroz, fideos y aceite, además de carpas, ropa de abrigo, enseres y menaje para atender las necesidades de las familias afectadas por la emergencia.

Con esta disposición, el Ejecutivo busca brindar apoyo humanitario a la población venezolana afectada por el desastre natural, a través de la intervención del Indeci, entidad encargada de gestionar la entrega de los bienes.

La resolución cuenta con las firmas del presidente José María Balcázar, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, el canciller Carlos Pareja y el ministro de Defensa, Amadeo Flores.