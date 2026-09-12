El Gobierno autorizó una transferencia de hasta S/375 millones a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) para garantizar la continuidad de proyectos de inversión y ejecutar acciones de protección frente al riesgo generado por intensas lluvias asociadas al fenómeno El Niño 2026-2027. Los recursos serán utilizados para atender intervenciones que podrían verse afectadas por el peligro inminente derivado de las precipitaciones.

La medida fue aprobada mediante el Decreto Supremo N.° 185-2026-EF, publicado en el diario oficial El Peruano. El financiamiento provendrá de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), bajo la fuente de Recursos Ordinarios.

Proyectos recibirán los recursos

La transferencia comprende tres proyectos de inversión identificados con los Códigos Únicos de Inversiones (CUI) N.° 2446345, N.° 2501225 y N.° 2524692. El presupuesto permitirá mantener su ejecución física y financiar las acciones necesarias para reducir su exposición ante posibles daños por las lluvias.

El monto aprobado corresponde a gasto de capital y será destinado a la adquisición de activos no financieros. La distribución de los recursos se realizará conforme al detalle presupuestario establecido en el decreto supremo.

La medida cuenta con la opinión técnica favorable de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del MEF. Esta evaluación corresponde a los proyectos de inversión incluidos en la transferencia y respalda la asignación de los recursos para su continuidad y protección.

El titular de la ANIN deberá aprobar mediante resolución la desagregación de los recursos asignados. Esta disposición tendrá que cumplirse dentro de los cinco días calendario posteriores a la entrada en vigencia del decreto supremo.