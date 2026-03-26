El Gobierno autorizó el viaje al extranjero del comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, a la ciudad de Santiago, donde participará en el 99° aniversario de Carabineros de Chile. El desplazamiento está fijado para el período del 26 al 29 de abril de 2026 y se realiza en comisión de servicio, con funciones de carácter estrictamente oficiales.

Detalles del viaje

La resolución ministerial del Ministerio del Interior dispone que el desplazamiento responde a una invitación institucional formulada por la policía chilena y que forma parte de la cooperación entre ambas fuerzas. El documento oficial sostiene que la participación de Arriola busca fortalecer el intercambio de experiencias en materia de seguridad y consolidar vínculos operativos en la región.

En ese marco, el Ministerio señala que el encuentro permitirá analizar estrategias conjuntas frente al crimen organizado, el tráfico de drogas y la seguridad en entornos urbanos. La norma subraya que el viaje se enmarca en el interés institucional y nacional, con el fin de mejorar capacidades y coordinación entre policías sudamericanas.

La resolución establece que los gastos de hospedaje, alimentación y transporte interno en Chile serán cubiertos por Carabineros de Chile, en el marco de acuerdos previos entre las instituciones. Por su parte, el Estado peruano asumirá únicamente el costo de los pasajes aéreos, cuyo monto se fija en 530 dólares según lo detallado en el documento oficial.

La norma también exige que el comandante general de la PNP presente un informe detallado en un plazo máximo de 15 días posteriores a su regreso, en el que se consignen todas las actividades realizadas y los resultados obtenidos. Este requisito forma parte de la regulación vigente sobre viajes al exterior de funcionarios públicos, vinculándose además a la Ley de Presupuesto 2026 y a las disposiciones que rigen la asignación de recursos.

Contexto de inseguridad en Perú

El anuncio del desplazamiento coincide con un escenario complejo en materia de seguridad ciudadana dentro del país. En los últimos meses se ha registrado un aumento de delitos como extorsión, sicariato, asaltos y robos, lo que ha generado preocupación entre la población urbana.

En ese contexto, el Gobierno ha reforzado medidas de control, como la implementación de Fuerzas Integradas de Tarea (FIT) y el uso de estados de emergencia en determinados distritos afectados. Las autoridades sostienen que, paralelamente, la cooperación internacional permite incorporar mejores prácticas y fortalecer estrategias de prevención y persecución penal.

Justificación desde el Ministerio del Interior

El Ministerio del Interior recalca que la autorización del viaje cumple con la normativa vigente y se basa en la necesidad de que la cúpula policial participe en espacios de capacitación y coordinación. La resolución ministerial enfatiza que el desplazamiento no responde a gestiones particulares, sino a un compromiso con la modernización y el perfeccionamiento de la institución.

Además, se señala que la participación de Arriola en el aniversario de Carabineros de Chile forma parte de una política más amplia de articulación con fuerzas policiales de la región. El objetivo es aprovechar estos espacios para intercambiar criterios sobre manejo de masas, combate al terrorismo, uso de la tecnología y diseño de planes de seguridad en contexto de alta criminalidad.