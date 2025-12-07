El encuentro presidencial en Quito abordará temas prioritarios de la agenda bilateral y permitirá adoptar la Declaración y el Plan de Acción de Quito 2025. (Foto: Cesar Bueno@photo.gec)
El encuentro presidencial en Quito abordará temas prioritarios de la agenda bilateral y permitirá adoptar la Declaración y el Plan de Acción de Quito 2025. (Foto: Cesar Bueno@photo.gec)

El Gobierno autorizó, mediante diversas resoluciones supremas, el viaje de diez ministros de Estado a Ecuador para participar en el Encuentro Presidencial y Gabinete Binacional Perú–Ecuador, que se celebrará en Quito junto al mandatario ecuatoriano Daniel Noboa.

Los ministros autorizados a viajar son:

  • Teresa Mera, Comercio Exterior y Turismo
  • Lesly Shica, Desarrollo e Inclusión Social
  • Hugo de Zela, Relaciones Exteriores
  • Vicente Tiburcio, Interior
  • Luis Bravo, Energía y Minas
  • Wilder Sifuentes, Vivienda, Construcción y Saneamiento
  • Denisse Miralles, Economía y Finanzas
  • César Díaz Peche, Defensa
  • Aldo Prieto Barrera, Transportes y Comunicaciones
  • Vladimir Cuno Salcedo, Desarrollo Agrario y Riego

En los casos de los titulares de Defensa y Vivienda, las resoluciones precisan que el viaje se realizará del 11 al 13 de diciembre.

Viáticos y costos autorizados

Cada ministro recibirá US$ 740 en viáticos por dos días de actividades oficiales. Los pasajes aéreos asignados fluctúan entre US$ 983.65 y US$ 3,203.61, según la disponibilidad de vuelos y condiciones de la comisión.

Las resoluciones fueron publicadas este domingo en el boletín de Normas Legales de El Peruano y cuentan con las firmas del presidente José Jerí, el presidente del Consejo de Ministros Ernesto Álvarez Miranda, y los respectivos ministros.

Un mecanismo de integración vigente desde 2007

Durante el Gabinete Binacional, ambos jefes de Estado y sus equipos ministeriales abordarán las prioridades de la agenda bilateral, además de suscribir la Declaración Presidencial de Quito y adoptar el Plan de Acción de Quito 2025.

Los Encuentros Presidenciales y Gabinetes Binacionales se realizan desde 2007 como un mecanismo de coordinación político-diplomática destinado a fortalecer la integración y la cooperación entre Perú y Ecuador.

Presidente José Jerí también viajará a Quito

El Congreso de la República autorizó el viaje del presidente José Jerí a Ecuador el 12 de diciembre para participar en la reunión oficial con su homólogo Daniel Noboa, en el marco del Gabinete Binacional.

