El Gobierno autorizó, mediante diversas resoluciones supremas, el viaje de diez ministros de Estado a Ecuador para participar en el Encuentro Presidencial y Gabinete Binacional Perú–Ecuador, que se celebrará en Quito junto al mandatario ecuatoriano Daniel Noboa.
Los ministros autorizados a viajar son:
- Teresa Mera, Comercio Exterior y Turismo
- Lesly Shica, Desarrollo e Inclusión Social
- Hugo de Zela, Relaciones Exteriores
- Vicente Tiburcio, Interior
- Luis Bravo, Energía y Minas
- Wilder Sifuentes, Vivienda, Construcción y Saneamiento
- Denisse Miralles, Economía y Finanzas
- César Díaz Peche, Defensa
- Aldo Prieto Barrera, Transportes y Comunicaciones
- Vladimir Cuno Salcedo, Desarrollo Agrario y Riego
En los casos de los titulares de Defensa y Vivienda, las resoluciones precisan que el viaje se realizará del 11 al 13 de diciembre.
Viáticos y costos autorizados
Cada ministro recibirá US$ 740 en viáticos por dos días de actividades oficiales. Los pasajes aéreos asignados fluctúan entre US$ 983.65 y US$ 3,203.61, según la disponibilidad de vuelos y condiciones de la comisión.
Las resoluciones fueron publicadas este domingo en el boletín de Normas Legales de El Peruano y cuentan con las firmas del presidente José Jerí, el presidente del Consejo de Ministros Ernesto Álvarez Miranda, y los respectivos ministros.
Un mecanismo de integración vigente desde 2007
Durante el Gabinete Binacional, ambos jefes de Estado y sus equipos ministeriales abordarán las prioridades de la agenda bilateral, además de suscribir la Declaración Presidencial de Quito y adoptar el Plan de Acción de Quito 2025.
Los Encuentros Presidenciales y Gabinetes Binacionales se realizan desde 2007 como un mecanismo de coordinación político-diplomática destinado a fortalecer la integración y la cooperación entre Perú y Ecuador.
Presidente José Jerí también viajará a Quito
El Congreso de la República autorizó el viaje del presidente José Jerí a Ecuador el 12 de diciembre para participar en la reunión oficial con su homólogo Daniel Noboa, en el marco del Gabinete Binacional.