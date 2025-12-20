El Poder Ejecutivo logró bloquear más de 2.5 millones de equipos móviles desde abril de 2025, superando la meta establecida para el año en el marco de su estrategia contra la inseguridad ciudadana. Los celulares bloqueados no se encontraban registrados en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) y estaban asociados a usuarios con antecedentes reiterados de alteración o clonación de códigos IMEI.

La medida fue implementada por la Presidencia del Consejo de Ministros en colaboración con el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), alcanzó su objetivo tras ordenar el bloqueo del último lote de 100,000 dispositivos móviles.

Intensificación durante el estado de emergencia

Las acciones de bloqueo se intensificaron significativamente desde la declaratoria del estado de emergencia decretada por el Ejecutivo en diversas zonas del país. Entre el 28 de octubre y la fecha, se bloquearon más de 650,000 equipos móviles adicionales bajo este esquema, como parte de la respuesta integral del Estado frente a la actividad criminal.

El ente regulador utilizó la información del sistema Renteseg para identificar dispositivos que, además de no estar incluidos en la lista blanca, se vinculan de forma recurrente con el uso de IMEI inválidos o clonados, así como con personas involucradas en investigaciones activas de la Policía Nacional del Perú o del Ministerio Público.

Estrategia integral contra el delito

Esta iniciativa se complementa con otras acciones impulsadas por el Ejecutivo para desmantelar las redes que facilitan delitos como la extorsión y la suplantación de identidad. Entre ellas destacan los operativos conjuntos ejecutados en zonas comerciales de Lima para prevenir la activación y venta ilegal de chips telefónicos, con participación de Osiptel, la PNP, el Ministerio Público, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y las municipalidades.

El Renteseg fue creado en 2017 bajo la conducción del Ministerio del Interior, mientras que Osiptel se encarga de su implementación y operación. El sistema tiene como propósito prevenir y combatir el hurto, robo y comercio ilegal de equipos móviles dentro del marco del fortalecimiento de la seguridad ciudadana.