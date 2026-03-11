Representantes del Gobierno y de los gremios de transporte sostuvieron una reunión de trabajo para abordar la situación del abastecimiento de combustibles en el país.

El encuentro fue encabezado por la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, con el objetivo de coordinar acciones que permitan garantizar la distribución oportuna del producto.

En la cita también participaron el ministro de Economía y Finanzas, Gerardo López, y el titular de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto. Según informó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), durante la reunión se revisaron medidas orientadas a evitar problemas en la cadena de suministro.

“Durante el encuentro, el Gobierno acordó fortalecer los operativos de monitoreo y fiscalización en toda la cadena de distribución nacional, integrando a grifos y mayoristas, con el objetivo de prevenir el acaparamiento y la especulación que afectan a transportistas y ciudadanos”, señaló la PCM.

Más temprano, la jefa del Gabinete aseguró que el país cuenta con suficiente combustible y cuestionó el aumento de precios. “El alza en los precios se da cuando hay escasez, pero la escasez no es tal, hay acaparamiento, están especulando con los precios”, indicó Miralles en conferencia de prensa.