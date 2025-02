La presidenta de la República, el premier y los ministros de Estado disponen de un grupo de policías las 24 horas del día para su seguridad y protección personal, cuando están en actividades y en su domicilio.

Tal vez ese sea el motivo para expresarse con tanta ligereza al referirse a la ola de criminalidad que atraviesa el país, situación que atemoriza a los peruanos cada vez que salen de sus casas.

De acuerdo con información revisada por Correo, los integrantes de la actual gestión han minimizado en reiteradas oportunidades los índices de inseguridad ciudadana en el Perú.

Así minimiza el Gobierno la ola de criminalidad en el Perú. (Infografía: Diario Correo)

OTRA REALIDAD

En medio de una ola de homicidios, sicariatos, robos, extorsiones, atentados con explosivos y más, la presidenta Dina Boluarte aseguró que el país recuperó “su tranquilidad”.

Durante su intervención en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el 22 de enero, la mandataria se atrevió a ofrecer una versión irreal del país.

“El Perú es un país que ha recuperado su tranquilidad política, económica y social (...)”, afirmó.

Un mes antes, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se pronunció en un sentido similar tras asegurar que la percepción de seguridad aumentó en las zonas donde se declaró estado de emergencia.

“Yo puedo asegurar que en los distritos donde se ha declarado el estado de emergencia, en general la delincuencia ha disminuido y la percepción de seguridad se está incrementando”, dijo sin sustentar su afirmación o mostrar alguna gráfica.

El Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia por 60 días calendario en el distrito de La Victoria y en algunos distritos de el Callao para luchar contra la inseguridad ciudadana. (Foto: Andina)

Por su parte, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, también habló de “percepción” en agosto de 2024.

“La percepción de inseguridad se ha reducido. Probablemente, no ha sido el porcentaje que nosotros hubiéramos deseado para el trabajo que estamos haciendo. Específicamente, en Lima y el Callao, en un 5 % y 6 %”, dijo el titular del Interior.

Agregó que no solo la inseguridad se redujo, sino también la criminalidad.

Para Ángel Manero, ministro de Agricultura, la ola de criminalidad “es un ciclo”, por lo tanto, en algún momento terminará. “Sin duda, el tema de inseguridad es un problema. No de ahora, es un problema que viene creciendo desde hace muchos años. Como todo, esto es un ciclo, va a llegar a una etapa de madurez y va a empezar a descender”, indicó.

Incluso, se atrevió a decir que “ya estamos en el pico”, una declaración que dio en noviembre el año pasado.

En tanto, hace unos días el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, sostuvo que como ciudadano, “percibe” que hay una avance en la lucha contra la criminalidad: “No solo yo, sino también quienes viven en mi condominio y en mi zona, perciben que pueden salir tranquilos y que hay más presencia de la Policía”.

No solo sus vecinos calificaron sus declaraciones como una “vergüenza total”, sino que hubo un intento de asalto en su calle.

Gustavo Adrianzén: “Yo puedo asegurar que en los distritos donde se ha declarado el estado de emergencia, en general la delincuencia ha disminuido y la percepción de seguridad se está incrementando”. (Foto: PCM)

COMPARACIÓN

Otra estrategia utilizada por el Gobierno de Dina Boluarte para minimizar la grave situación que atraviesa el país sobre la inseguridad ciudadana, es comparar al Perú con otros países de la región.

Para muestra hay varios botones. Por ejemplo, la presidenta dijo que si bien en nuestro país existe la inseguridad ciudadana, “no es un tema neto de Perú, es un tema internacional”.

Una frase similar fue utilizada por el ministro de Trabajo, Daniel Maurate: “Hay que diferenciar la estabilidad social que vive el Perú de la criminalidad. En todos los países del mundo hay criminalidad, y nuestros vecinos también sufren de este flagelo. El crimen es una realidad global”.

Por su parte, el ministro de Salud, César Vásquez, fue consultado por el número de muertos registrados en el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) que va en aumento.

“En el mundo la violencia ha aumentado terriblemente y hay otros países cercanos que están mucho peor”, argumentó el ministro.

Daniel Maurate: "Hay que diferenciar la estabilidad social que vive el Perú de la criminalidad. En todos los países del mundo hay criminalidad".

En tanto, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, defendió las acciones de su gestión al comparar la situación del Perú con otros países de la región.

“En Ecuador hay 80 muertos, en Chile hay más de 120; en otros países donde la criminalidad internacional y trasnacional también está operando, el porcentaje de criminalidad es mucho más grande de lo que hay aquí”, apuntó el ministro en octubre del año pasado.

Mientras que el 22 de enero, Juan José Santiváñez comparó la criminalidad de Perú con otros países.

“Para que tengan una idea, en México mueren 100 personas diarias, y en Colombia, por si no lo saben, en 2024 se registraron 13,000 muertos. Así que no vengan a compararnos”, reclamó.

Pero sin duda una de las declaraciones que generó mayor polémica del ministro del Interior fue la que dio tras el asesinato de un profesor en un colegio del distrito de Ate, pues desde su punto de vista, lo ocurrido no implica que el estado de emergencia en 14 distritos no haya funcionado.

“No podemos decir que por un hecho que ha sucedido ahora no existen más resultados. Definitivamente hay que investigarlo, porque ha sucedido dentro de un estado de emergencia, pero eso no significa en lo absoluto que no estemos teniendo ningún tipo de resultados”, señaló Santiváñez.

Juan José Santiváñez defendió las acciones de su gestión al comparar la situación del Perú con otros países de la región.

SE SUMAN

A las altas autoridades antes mencionadas se suman el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien en una entrevista con el creador de contenido Andy Merino ‘Zeein’, se refirió a la capital del Perú como un lugar seguro.

“Nos han puesto de país violento y que no se puede caminar. Por favor, miren esta maravilla, es una paz y tranquilidad brutal. Aquí no puede pasar nada”, afirmó al señalar la Plaza de Armas.

En el Perú, el número de efectivos policiales no es suficiente para dar protección.

El burgomaestre insistió en la narrativa de que vivimos en un país seguro.

“Tenemos cámaras por todos lados con inteligencia artificial. Esta imagen que han dado del Perú es falsa. Para mí, Lima tiene lo más bello de toda Sudamérica. He estado en Sevilla y esto es mejor que Sevilla”, sostuvo.

Por su parte, el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, no tuvo reparos en afirmar que quería dar un mensaje de “que Trujillo es tranquilo”.

Esto a pesar que su región es una de las más golpeadas por la criminalidad y con constantes denuncias por extorsiones y ataques con explosivos.