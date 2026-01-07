El Ministerio del Ambiente decidió declarar en emergencia la gestión de residuos sólidos en Carabayllo por 60 días calendario, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio y mejorar la capacidad operativa del distrito.

Esto se da tras las constantes denuncias de los vecinos, quienes alertaron que toneladas de basura se acumulan en varias calles de este distrito, debido a la insuficiencia de personal de limpieza.

Este miércoles, el ministro del Ambiente, Miguel Espichán, ofreció una conferencia de prensa junto al alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza, para detallar los alcances de esta medida.

El alcalde estimó que, con la declaratoria de emergencia, se podrán recolectar diariamente 400 toneladas de basura, lo que permitiría poner fin a esta problemática.

“Quiero agradecer al Ministerio del Ambiente, a través de nuestro ministro Miguel, quien inmediatamente desde el primer día tuvimos el apoyo y hemos logrado el instrumento legal, si se quiere decir así, de declarar en emergencia (el distrito), que eso nos permitió y nos permite, creo yo, darle solución a esta problemática”, sostuvo.

“Yo creo que el tema de la limpieza en Carabayllo hoy debería de comenzar a dar ya sus resultados. Pero hay que ser realistas y sí, es cierto, hay una acumulación, producto de que el recojo no ha sido de una manera normal”, agregó el burgomaestre.

El ministro Espichán no descartó la posibilidad de aplicar la medida en otros municipios que enfrenten problemas similares en la recolección de basura.

“La declaratoria de emergencia ambiental la evaluamos en caso por caso, en función de los pedidos de las distintas municipalidades”, manifestó.

Mediante una resolución publicada en el diario oficial El Peruano, el Minam declaró en emergencia la gestión y el manejo de residuos sólidos en Carabayllo por un periodo de 60 días calendario.

La medida se fundamenta en el cese parcial de las operaciones de gestión de residuos sólidos, asumidas de manera temporal por la Municipalidad de Carabayllo tras la resolución del contrato con la empresa encargada del servicio.