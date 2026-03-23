El Gobierno declaró en emergencia el servicio de transporte terrestre en la Ruta Nacional PE-28, conocida como la vía Los Libertadores, en el tramo que abarca desde San Clemente, en Pisco (Ica), hasta la región Ayacucho.
La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 155-2026-MTC/01.02, publicada en el diario El Peruano.
La disposición tiene como objetivo ejecutar intervenciones urgentes que garanticen la transitabilidad de la vía y aseguren condiciones adecuadas para la prestación del servicio de transporte terrestre en este importante corredor.
En ese marco, Provías Nacional y la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes estarán a cargo de implementar las acciones necesarias para superar las restricciones detectadas, así como coordinar con los gobiernos regionales y locales para atender la emergencia.
Según el informe técnico, en el tramo afectado se han identificado problemas como asentamientos diferenciales, inestabilidad geodinámica, socavación hidráulica, pérdida de plataforma, hundimientos de la calzada, colapso parcial de la vía y la presencia de una falla geológica activa.
La resolución cuenta con la firma del ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto.