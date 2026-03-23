El Gobierno declaró en emergencia el servicio de transporte terrestre en la Ruta Nacional PE-28, conocida como la vía Los Libertadores, en el tramo que abarca desde San Clemente, en Pisco (Ica), hasta la región Ayacucho.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 155-2026-MTC/01.02, publicada en el diario El Peruano.

La disposición tiene como objetivo ejecutar intervenciones urgentes que garanticen la transitabilidad de la vía y aseguren condiciones adecuadas para la prestación del servicio de transporte terrestre en este importante corredor.

En ese marco, Provías Nacional y la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes estarán a cargo de implementar las acciones necesarias para superar las restricciones detectadas, así como coordinar con los gobiernos regionales y locales para atender la emergencia.

Según el informe técnico , en el tramo afectado se han identificado problemas como asentamientos diferenciales, inestabilidad geodinámica, socavación hidráulica, pérdida de plataforma, hundimientos de la calzada, colapso parcial de la vía y la presencia de una falla geológica activa .

La resolución cuenta con la firma del ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto.