El Gobierno del presidente José María Balcázar declaró en estado de emergencia 17 tramos de la Red Vial Nacional, con el fin de garantizar la transitabilidad y seguridad de usuarios en zonas afectadas.

La medida, oficializada mediante la Resolución Ministerial Nº 101-2026-MTC/01.02 y publicada hoy en el diario El Peruano, permitirá a Provías Nacional ejecutar intervenciones inmediatas sin trámites ordinarios.

Los tramos afectados se concentran en Amazonas, Huánuco, Ucayali y Junín, donde daños recientes comprometen el desplazamiento de personas y mercancías.

En Amazonas, la declaratoria abarca Guadalupe – Camporredondo – Ocalli; Pedro Ruiz – Chachapoyas; y Leymebamba – Desvío Chachapoyas.

En Huánuco, se incluyen San Rafael – Ambo; Pte. Rancho – Mirador; Pirush – Chapacara; Pte. Tingo Chico – Llata – Antamina / Huallanca – Dv. Antamina; y Abra Uchuchacua – Yanahuanca – Ambo.

En Ucayali y Junín, figuran Puerto Ocopa – Atalaya; CC.NN. Tzomaveni – Mangal; CP. Puerto Villa – CP. Puerto Anapati; CP. Pachacutec de Anapati – CP. La Joya de Anapati – CP. La Libertad de Anapati; Santa Rosa de Toldopampa – Pte. San José – Pte. Yungurplaya; y Huayautambo – Mariposa – Santa Viviana – Santa Rosita.

Así, Provías Nacional podrá actuar directamente o con contratistas especializados para recuperar la operatividad, priorizando corredores clave para el abastecimiento, comercio e integración territorial.