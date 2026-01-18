El Gobierno peruano activó el estado de emergencia en 134 distritos de ocho regiones del país debido al elevado riesgo que representan las lluvias intensas. La disposición busca agilizar intervenciones urgentes para proteger a la población y sus bienes en zonas críticas.​

Las zonas declaradas en emergencia incluyen distritos de Áncash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tumbes, con un período de 60 días contemplado en el Decreto Supremo Nº 005-2026-PCM. La medida también dispone que tanto los gobiernos regionales como municipales trabajarán en conjunto con el Indeci y once ministerios para desplegar las medidas preventivas y de atención inmediata.​

La prioridad es mitigar daños por el clima extremo mediante acciones rápidas de contención, recuperación de vías afectadas y garantía de servicios esenciales. Todo se cubrirá con los presupuestos ya asignados a cada entidad, evitando cargas extras al presupuesto nacional.​

Esta norma fue suscrita por el presidente José Jerí, con el aval del premier Ernesto Álvarez y los ministros implicados, ante las crecientes alertas por fenómenos hidrometeorológicos en costa y sierra del territorio nacional.

Lista de distritos en donde regirá la medida: