El gobierno de Keiko Fujimori dispuso siete designaciones en puestos diplomáticos clave. De los recién nombrados, solo dos son diplomáticos de carrera, mientras el resto son excongresistas y exministros, entre otros.

De los designados, Carlos Amézaga Rodríguez, hoy embajador en Tailandia, y Carlos Pareja, actual representante permanente en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pertenecen al Servicio Diplomático de la República.

Pareja se desempeñó entre abril y julio último como canciller del gobierno de José María Balcázar.

En la lista de embajadores políticos figura Jennifer Contreras, ministra de Desarrollo Agrario en la gestión de Dina Boluarte. Ella será la representante permanente en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) en Roma (Italia).

Carlos Tubino, excongresista de Fuerza Popular (2011-2019), fue nombrado embajador en Argentina, en reemplazo del diplomático de carrera Carlos Chocano Burga.

Aurelio Pastor, quien hasta hace dos días fue abogado del diputado fujimorista Pier Figari, representará a Perú en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Pastor fue congresista del APRA (2001-2006 y 2006-2011) y exministro de Justicia de Alan García. También estuvo preso por tráfico de influencias y luego fue absuelto.

El médico José Recoba Martínez, quien integró el equipo técnico de Fuerza Popular en las últimas elecciones generales, representará al país ante los organismos internacionales en Ginebra, mientras Carlos Díaz Villanueva lo hará en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).