El Poder Ejecutivo designó a Luis Enrique Vásquez Guerrero como nuevo jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), mediante la Resolución Suprema 013-2026-DE publicada en el diario El Peruano.

La disposición lleva la firma del presidente José María Balcázar y del ministro de Defensa, Luis Arroyo Sánchez.

La designación se produce luego de que Arroyo Sánchez, quien se desempeñaba como titular del Indeci, fuera juramentado como ministro de Defensa, dejando vacante el cargo.

Vásquez Guerrero es general de brigada del Ejército del Perú y, antes de asumir la jefatura del Indeci, ocupaba el puesto de gerente general de la institución.

En su trayectoria también figura su desempeño como comandante general del Comando de Apoyo al Desarrollo Nacional del Ejército (Coadne).