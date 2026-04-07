El Ejecutivo designó este martes a Mayra Mercedes Figueroa Valderrama como nueva viceministra de Minas del Ministerio de Energía y Minas. La decisión fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 015-2026-EM, publicada este 7 de abril en el diario oficial El Peruano.

El nombramiento se produce tras la salida de Juan Samanez Bilbao, quien ocupaba el cargo desde el 5 de febrero de 2026. Su renuncia fue aceptada por el Ejecutivo como parte de los cambios recientes en el sector.

Ambas resoluciones cuentan con la firma del presidente José María Balcázar y del titular del sector, Waldir Ayasta. Con ello, se formaliza la designación en un cargo considerado de confianza dentro de la estructura del ministerio.

Trayectoria profesional

En relación con su formación, la funcionaria es abogada por la Universidad de San Martín de Porres y cuenta con una maestría en Gerencia Pública por EUCIM Business School. Su experiencia en la administración pública incluye funciones vinculadas al sector minero.

Entre 2024 y 2025 se desempeñó como directora general de Formalización Minera. En ese periodo tuvo a su cargo procesos relacionados con la incorporación de actividades mineras al marco legal.

Antes de asumir el viceministerio, ocupó el cargo de directora de la Dirección de Sostenibilidad y Articulación Minera. Esta función la ejercía desde el 20 de enero de 2025 dentro de la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera del Minem.

¿Qué funciones cumple el viceministerio de Minas?

El Viceministerio de Minas forma parte de los órganos de línea del Ministerio de Energía y Minas. Desde esta instancia se coordinan, ejecutan y supervisan las políticas relacionadas con el desarrollo sostenible de la actividad minera.

Entre sus competencias se encuentran la promoción de inversiones en el sector, la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal. También abarca la gestión ambiental y la prevención de conflictos sociales asociados a la actividad extractiva.

Asimismo, este despacho tiene un rol en la regulación de la extracción de recursos minerales bajo parámetros establecidos por el Estado. Su labor incluye la articulación de medidas orientadas al desarrollo de la actividad dentro del marco normativo vigente.