El Poder Ejecutivo designó a Hugo Andrés Garma Saavedra como nuevo Jefe Institucional del Archivo General de la Nación, organismo adscrito al Ministerio de Cultura.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.º 002-2026-MC, publicada en la sección Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

En la misma edición se difundió la Resolución Suprema N.º 001-2026-MC, que da por concluida la designación de Olinda Graciela Rengifo García en el cargo de Jefa Institucional del Archivo General de la Nación, expresándole el agradecimiento correspondiente por los servicios prestados durante su gestión.

Ambas resoluciones se emitieron en el marco de la normativa vigente que regula la organización y funciones del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Cultura.

Los dispositivos legales llevan la firma del presidente de la República, José Enrique Jerí Oré, y del ministro de Cultura, Alfredo Martín Luna Briceño.