El Gobierno anunció la entrega de bonos de alquiler temporal para las familias que perdieron sus viviendas tras el sismo de magnitud 5.1 registrado en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca, en la región Junín.

La medida fue informada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, durante una visita a las zonas afectadas.

El jefe del Gabinete recorrió las localidades de Pumpunya y Huayucachi para supervisar los daños y coordinar la atención inmediata a los damnificados. Asimismo, señaló que se evalúan acciones para recuperar las actividades agrícolas y pecuarias afectadas por el movimiento telúrico.

Durante la inspección, el premier anunció que el Ejecutivo impulsa la declaratoria de estado de emergencia en las zonas afectadas para acelerar la atención y el despliegue de programas sociales. Además, exhortó a las autoridades locales a registrar los daños para agilizar la asignación de recursos.

Junto al ministro de Defensa, Amadeo Flores, el titular de la PCM coordinó la intervención multisectorial del Estado para garantizar una respuesta rápida a la emergencia y asegurar el apoyo a las familias damnificadas mediante programas de asistencia y ayuda humanitaria.

Tras el sismo, el Ejecutivo activó un plan de intervención con la participación de los ministerios de Transportes y Comunicaciones, Salud, Interior, Defensa y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con el objetivo de atender a la población afectada, restablecer los servicios esenciales y acelerar la recuperación de las zonas afectadas.

Bono de S/500 mensuales

El ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes, anunció que el Estado otorgará un bono de arrendamiento por emergencia de S/500 mensuales durante dos años a las familias afectadas por el sismo de magnitud 5.1 que remeció la región Junín.

En declaraciones a Punto Final, precisó que el subsidio permitirá a los damnificados alquilar una vivienda temporal mientras se recuperan de la emergencia.

El titular del sector informó que el sismo dejó más de 600 personas damnificadas, más de 150 viviendas afectadas y más de 50 casas destruidas. Asimismo, adelantó que el decreto que declara el estado de emergencia será publicado en las próximas horas en el diario oficial El Peruano.