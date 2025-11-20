El presidente José Jerí anunció que este lunes se iniciaron las pruebas de polígrafo al personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), como parte de las medidas implementadas bajo el estado de emergencia vigente en Lima y Callao.

El proceso comenzará en el penal de Lurigancho, ubicado en San Juan de Lurigancho, donde se prevé realizar 73 evaluaciones diarias, según informó el mandatario a través de la red social X.

Las pruebas serán ejecutadas por las Unidades de Credibilidad del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA), responsables de este tipo de evaluaciones en instituciones públicas.

Hoy se inician las pruebas de polígrafo al personal del INPE. Las Unidades de Credibilidad del SINA inician el proceso de evaluación de credibilidad. Iniciamos en el EP Lurigancho, teniendo previsto realizar setenta y tres (73) evaluaciomes por día. — José Jerí (@josejeriore) November 20, 2025

Base legal de la medida

La implementación del polígrafo fue incluida en el Decreto Supremo N.º 124-2025-PCM, que autoriza al Poder Ejecutivo a aplicar estas evaluaciones al personal penitenciario y a otros funcionarios que determine el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC).

El jefe del INPE, Iván Paredes, había adelantado que Lurigancho sería el primer establecimiento en iniciar el proceso. Señaló que la medida busca reforzar los controles internos y establecer mecanismos permanentes de supervisión sobre el personal de los penales.

Contexto: fortalecimiento del control penitenciario

El inicio de las evaluaciones ocurre en un contexto de cuestionamientos sobre la capacidad del sistema penitenciario para frenar actos de corrupción y prevenir actividades criminales desde los establecimientos de reclusión.

El Ejecutivo sostiene que estas pruebas forman parte de una estrategia más amplia orientada a mejorar la seguridad interna y garantizar mayores estándares de integridad en los servicios penitenciarios.