El Poder Ejecutivo no llevó a cabo esta mañana la sesión del Consejo de Ministros que suele realizarse todos los miércoles en la sede de la PCM, a pesar de que el presidente Pedro Castillo ya se encuentra en Lima desde las primeras horas del miércoles.

Según informó Canal N, el jefe de Estado permaneció despachando desde su oficina en Palacio de Gobierno, mientras que el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, hizo lo propio desde su despacho, donde sostuvo reuniones con alcaldes entre otras actividades internas.

El resto del gabinete ministerial no acudió a la PCM en el transcurso de la mañana, como suele ocurrir las mañanas de los miércoles.

Pedro Castillo y Guido Bellido estuvieron en Palacio de Gobierno pero no se realizó un Consejo de Ministros. (Canal N)

Cabe indicar que este jueves y viernes, tanto Pedro Castillo como Guido Bellido tienen agendado viajar a Loreto para presidir una nueva sesión de la reunión entre el Gobierno central y las autoridades regionales denominado GORE Ejecutivo.

La cancelación de la sesión del Consejo de Ministros se dio un día después de que se registrara una polémica entre el primer ministro, Guido Bellido, y el vicecanciller Luis Enrique Chávez, quien aseguró que el Perú no reconoce una autoridad legítima en Venezuela desde el 5 de enero del 2021.

Bellido Ugarte respondió a través de redes sociales desmintiendo esta versión y asegurando que si el canciller, Oscar Maúrtua, o el vicecanciller piensan distinto, tenían “las puertas abiertas”.

“Desmiento afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el presidente Nicolás Maduro para solucionar crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto no le gusta tienen las puertas abiertas”, escribió en la red social Twitter.

