El Poder Ejecutivo designó a Jorge Henry Cotos Ochoa para liderar el Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario. La decisión se formalizó este lunes mediante la Resolución Suprema N.° 054-2026-JUS, difundida en la edición de hoy del diario oficial El Peruano.

El nombramiento cuenta con la aprobación del jefe de Estado José María Balcázar, quien firmó el documento oficial. El ministro de Justicia y Derechos Humanos Luis Jiménez Borja también respaldó la medida con su refrendo correspondiente.

La posición se encontraba sin titular, lo que motivó la intervención para preservar la operatividad institucional. La resolución subraya la importancia de esta designación para sostener las actividades del organismo penitenciario.

Un decreto legislativo reciente establece la formación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización. Esta nueva estructura incorporará al INPE, junto con el Programa Nacional de Centros Juveniles y el de Prevención y Reinserción Social.

No obstante, las instituciones implicadas continúan sus labores habituales hasta completar la integración total. La normativa aclara que cada entidad retiene sus obligaciones mientras transcurre el período de transición.

Trayectoria

Jorge Henry Cotos Ochoa acumula amplia experiencia en la administración del sistema carcelario nacional. Ha dirigido el Establecimiento Transitorio de Lima Norte y comandado la Región Norte, que supervisa once centros de reclusión.

Antes de esta designación, Shadia Valdez había recibido el encargo temporal del INPE. Ella asumió paralelamente a sus funciones como viceministra del sector Justicia durante el gobierno previo.