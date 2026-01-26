Las cifras oficiales sobre la extorsión en el Perú, presentadas por el Gobierno, tendrían inconsistencias. El 22 de enero, José Jerí aseguró que dicho delito creció menos del 19% en 2025 y que se redujo en el último trimestre del año. Sin embargo, registros del Ministerio Público (MP) lo contradicen y revelan un incremento mayor.

“Las acciones que se vienen adoptando están mostrando resultados positivos, aunque aún son insuficientes”, afirmó Jerí en aquella ocasión.

Cifras

De acuerdo con el portal de estadísticas del MP, durante todo el año 2025 se registraron 28,948 denuncias por extorsión, número que representa un aumento del 26,8% frente a 2024, cuando se reportaron 22,835 casos.

El crecimiento es muy superior al porcentaje difundido por el Ejecutivo.

La divergencia también se observa en el análisis trimestral. En el último tramo de 2025, la Fiscalía contó 6,495 denuncias, lo que supone un incremento de más del 2% en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se reportaron 6,350 casos, lo que descarta cualquier reducción.

El analista de datos Juan Carbajal advirtió que hay una brecha significativa entre ambas fuentes. Según su revisión de los datos oficiales, más de 2,300 denuncias por extorsión de 2025 no habrían sido registradas en el sistema utilizado por el Gobierno para sustentar su balance.

Ejecutivo

Cabe precisar que, días atrás, el Ejecutivo difundió las cifras basándose en información del Sistema Informático de Denuncias Policiales (Sidpol) de la Policía Nacional del Perú (PNP). Durante la conferencia, los resultados fueron presentados como positivos.

“La mejor estadística es la que tiene números muchos más pronunciados, hacia abajo. Vemos que la estrategia colectiva del Estado, impulsada por el gobierno, está comenzando a dar resultados”, sostuvo el mandatario.

Asimismo, afirmó que los datos habían sido analizados y validados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).