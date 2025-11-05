El presidente de IPAE Acción Empresarial, Gonzalo Galdos, afirmó que la agenda del CADE Ejecutivos 2025 es una agenda compartida para recuperar la seguridad, fortalecer el Estado y reactivar la inversión.

“Los problemas del Perú no se van a resolver con discursos ni con decretos, sino con liderazgo y con gestión eficaz”, indicó.

En ese sentido, recordó que el propósito del CADE Ejecutivos trasciende coyunturas y gobiernos.

“Creemos en el poder del diálogo, especialmente cuando hay diferencias porque en el contraste de ideas se forjan lo consensos del país”, remarcó.

Gonzalo Galdos y María Isabel León, inauguran CADE Ejecutivos 2025.

En la misma línea, mencionó que el diálogo es un acto de valentía y de rendición porque el Perú requiere construir puentes y no trincheras.

“Nos encontramos en un punto de inflexión a menos de un año de las elecciones generales y enfrentamos una política fragmentada, una economía que se nos desgasta y una inseguridad en el día a día cotidiano. Hay una ciudadanía que siente que el Estado no está respondiendo a sus expectativas”, manifestó.

EMPRESARIOS

En otro momento, le pidió a los empresarios no reducir el liderazgo empresarial a sostener la economía, sino también al sentido común, a la nacionalidad y a la sensibilidad para mantener el rumbo.

“Toca demostrar que la empresa peruana no solamente genera valor y riqueza, sino que también tiene un propósito, tiene ética, transparencia y es un ejemplo de compromiso con la nación. Los empresarios no podemos solo observar desde la tribuna política”, sostuvo.

Por ese motivo, dijo que a los empresarios les corresponde entrar a la cancha política para hacer escuchar su voz y ser los verdaderos protagonistas de la reconstrucción nacional, el orden, la defensa y la democracia.