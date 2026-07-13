El partido Todo con el Pueblo, del expresidente Pedro Castillo Terrones, identificado con el símbolo de una cuchara y fundado en diciembre de 2024 (cuando Castillo ya se encontraba recluido en el penal de Barbadillo), atraviesa una crisis interna que pone en riesgo su continuidad como organización política, a pocos meses de las Elecciones Regionales y Municipales, que se llevará cabo el 4 de octubre.

De acuerdo al dominical de Punto Final, la agrupación inscrita en el registro de organizaciones políticas en agosto de 2025 con la bandera de la liberación del expresidente se encuentra hoy dividida en dos bloques. Así lo reconoció su secretario general, Nicolás Bustamante, extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante el gobierno castillista.

Bustamante afirmó que en el partido conviven la facción que responde directamente al expresidente y la que se dirige por el estatuto orgánico de la agrupación, esta última bajo su liderazgo.

DIVISIONISMO

El quiebre se remonta a la alianza que Todo con el Pueblo selló con Juntos por el Perú (JP), el partido de Roberto Sánchez, de cara a las últimas elecciones generales 2026. Según Bustamante, el acuerdo fue suscrito de manera unipersonal por Pedro Castillo el 4 de junio de 2025, a cambio de una cuota del 20% para designar candidatos invitados, sin que mediara un debate interno.

La alianza quedó formalmente sellada el 17 de agosto de ese año, a través de un audio del expresidente difundido en un mitin político. Como se conoce, Todo con el Pueblo no pudo participar directamente en los comicios generales porque su inscripción se dio fuera del plazo legal.

Bustamante acusó a Castillo de actuar de espaldas a las bases del partido junto con un grupo de dirigentes, entre ellos, hoy la diputada electa Catherine Palomino, lo que —dijo— generó divisionismo actual. Sostuvo además que la organización no cuenta con un presidente formal y que Castillo pretendía asumir ese cargo de manera intempestiva.

En la otra orilla, Jaime Vásquez Castillo (sobrino de Pedro Castillo), quien encabeza una coordinadora por la libertad del exmandatario, responsabilizó a Bustamante de traicionar al partido y buscar apropiarse de él. Vásquez (no es militante) también cuestionó a Catherine Palomino y al exministro Iber Maraví, a quienes acusó de aprovecharse de la confianza de Castillo. En las elecciones generales, él mismo integró el comando de campaña de JP a pedido de su tío, pero por discrepancias en dicha organización fue retirado.

SOLO PARA LAS ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES.

La disputa ya tiene consecuencias electorales concretas: el partido no logró reunir el número mínimo de 36 listas provinciales exigidas y solo presentó 9 listas para las elecciones regionales, en las que competirá de forma independiente frente a JP. Compite solo en Cajamarca, Lambayeque y Cusco.

Ante el riesgo de perder la inscripción, Bustamante propuso una alianza con el partido Venceremos, iniciativa a la que se opone la facción cercana a Castillo, lo que ha impedido concretar el acuerdo.

Bustamante adelantó que la decisión final sobre el futuro del partido y la pugna interna recién se tomará una vez concluida la participación en las elecciones regionales y municipales.