El congresista de Perú Libre Guido Bellido aseguró que cuando ocupaba la presidencia del Consejo de Ministros rechazó una propuesta para que se nombrara en aquella época al exlegislador Daniel Salaverry como miembro del directorio de Sedapal.

“Consideré que no tenía la experiencia técnica profesional y no tenía tampoco la seriedad, el trajinar en el campo político. Por esos dos elementos, cuando era el planteamiento para Sedapal, nosotros, no solo mi persona, los ministros que en ese momento me acompañaban, cuatro, indicamos que no estábamos de acuerdo”, dijo ante la prensa este lunes.

Daniel Salaverry fue designado como presidente del directorio de Perupetro el domingo 9 de enero, decisión del Ejecutivo que ha sido cuestionada por diversos sectores y motivo por el cual se está procediendo a citar al ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, a la comisión del sector en el Congreso.

Guido Bellido evitó precisar quién hizo el planteamiento para que Salaverry Villa ocupara un cargo en el directorio de Sedapal, pero reiteró las críticas que tuvo en ese momento contra el excongresista.

“El señor no tiene seriedad política. En qué cabeza cabe que una persona empieza en el Apra, pasa por le fujimorismo, pasa por Somos Perú, ¿qué cosa es, visitante? Un poco más de seriedad. La política se denigra con personajes de trayectoria sinuosa”, advirtió.

El exprimer ministro señaló que este tipo de trayectoria política apunta a que Daniel Salaverry es un “individualista que no le interesa el programa, ideario”. “Es prácticamente un oportunista más de la política”, señaló Bellido Ugarte.

El parlamentario concluyó haciendo un pedido para que el presidente Pedro Castillo y los responsables de esta designación revisen con mayor detenimiento la trayectoria de los funcionarios y poder garantizar que tengan vínculos con sus respectivos sectores.

