El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, señaló que el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, tiene todo el derecho a opinar sobre temas de coyuntura, como también lo hacen otros líderes políticos. Precisó, sin embargo, que sus comentarios no son vinculantes con el Gobierno.

“Todas las personas tienen el derecho a manifestarse, pero eso no es vinculante a lo que el Gobierno trabaja. Lo saludamos, así como los lideres de Fuerza Popular se pronuncian, los lideres de otros partidos se expresan, Vladimir Cerrón tiene todo el derecho a opinar, tenemos que respetar. Las personas somos profesionales, tenemos criterios para trabajar, decir que hay injerencia es menospreciar la capacidad de acuerdo a nuestra asignación. No se puede prohibir a unos y privilegiar a otros”, refirió a la prensa.

En cuanto al voto de confianza, que solicitará al Congreso de la República el próximo 26 de agosto, Bellido Ugarte dijo que esto es potestad del Parlamento, pero indicó que existe una campaña que busca desprestigiar al Ejecutivo por la inclusión en el Gabinete de personas que no son de Lima.

“Hay una contra campaña de querer socavar el Gobierno de Pedro Castillo, las responsabilidades que tiene. No, acá estamos de frente a todos el país trabajando y eso continuará hasta el momento que el presidente lo solicite y eso es todo”, manifestó.

“No hay que molestarse porque haya provincianos en el Gobierno o porque un campesino sea presidente de la República. Ese no puede ser objeto de molestia alguna. dejemos trabajar porque si no lo hacemos vamos a terminar mal”, agregó.

Pedro Castillo también marcó distancia

En la misma línea que Bellido, el presidente Pedro Castillo señaló este jueves que el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, no es quien toma las decisiones en su Gobierno. Indicó que si bien cualquier persona puede hacer recomendaciones o sugerencias, es su equipo de gobierno el que asume la responsabilidad.

“Está en su derecho [de opinar] porque es parte del partido, pero no toma las decisiones, eso lo hacemos nosotros. Ustedes pueden sugerir algo también pero el que toma las decisiones no es Cerrón, es Pedro Castillo. No nos encasillemos en esas cosas”, refirió.

Sus declaraciones se dieron durante la supervisión que hizo de los avances de la construcción de la nueva “Ciudad Bicentenario” en el distrito de Ancón.

“Él [Vladimir Cerrón] no trabaja ni va a trabajar [en el Gobierno]”, reiteró el jefe de Estado ante la prensa.