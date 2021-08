El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, descartó que vaya a renunciar al cargo a pesar de estar involucrado en investigaciones fiscales por el caso Los Dinámicos del Centro y presunta apología al terrorismo, al indicar que eso sería “caer en el plan” de quienes quieren debilitar al Gobierno.

“No solo nos vamos a defender. No se trata de defenderse, aquí se trata de la verdad. Para eso está el Poder Judicial y el Ministerio Público, no para defenderse. Tienen que actuar con veracidad, lo que es objetivo y lo que es real y yo sé que no ha existido ningún hecho de corrupción de ningún tipo”, dijo esta mañana en una entrevista a Exitosa.

“[¿No ha pensando en ningún momento dar un paso al costado?] Eso sería caer en el plan de quienes buscan eso. Eso jamás. Quien nada debe, nada teme. Yo no he hecho absolutamente nada, ni he recibido nada de nadie, por tanto yo no tengo por qué retroceder, jamás. Pero si tuviera culpa, ahí sí doy un paso al costado”, añadió.

Guido Bellido descartó haber hecho algo que amerite su renuncia como presidente del Consejo de Ministros. (Exitosa)

Guido Bellido aseguró que los supuestos vínculos que le atribuyen a él a facciones como Sendero Luminoso, al recordar una entrevista que dio en abril de este año sobre el terrorismo y Edith Lagos, así como los supuestos actos irregulares en el financiamiento de campaña de Perú Libre es parte de una “estrategia” para desacreditar al gobierno.

“Esta estrategia no es del momento porque en la campaña se lanza con el terruqueo y tras el terruqueo vienen las denuncias para desacreditar y sacar provecho de ello. ¿Ahora qué quieren? Quieren debilitar el Gobierno. No es gratuito, en la política no se presentan las cosas por casualidad. Lamentablemente hay gente perversa que está detrás con la idea de debilitar al gobierno y con la idea de hacer retroceder de su decisión a la población”, manifestó el primer ministro.

Guido Bellido y Los Dinámicos del Centro

Bellido Ugarte aseguró que el Ministerio público debe seguir con las investigaciones que lo implican con autonomía, pero reiteró que esto no lo vuelve en culpable de algún delito.

“Dejemos que el Ministerio Público demuestre su tesis, que investigue. Pero eso de ninguna manera puede ser un hecho para que a nosotros se nos incrimine”, indicó.

El titular de la PCM habló específicamente sobre una conversación suya con Arturo Cárdenas, secretario de organización de Perú Libre, donde se le oye pedir “apoyo logístico” para Cusco al ahora investigado por el caso Los Dinámicos del Centro.

“Es una conversación natural con un secretario de organización. Yo soy secretario regional. Le indico que el profesor Pedro Castillo iba a llegar a Cusco y estábamos con una campaña totalmente austera y le dije efectivamente si nos pueden ayudar y ellos también estaban en la misma situación. Es una conversación personal entre dos responsables dirigentes que tenemos que coordinar. Al final de cuentas, ¿ahí hay algo que me diga que vamos a hacer algo? Es una conversación coloquial”, garantizó.

