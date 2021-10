El congresista Guido Bellido (Perú Libre) remarcó, este viernes 22, que no mantiene un vínculo amical con Arturo Cárdenas, quien está no habido tras recibir prisión preventiva. Además, aseguró que mientras se desempeñó como jefe del Consejo de Ministros no tuvo contacto con personajes asociados al partido político liderado por Vladimir Cerrón.

“Yo desde que tengo uso de razón no tengo amigos. Tengo relaciones de carácter académico, político, cultural y él era dirigente del partido, no hay otro (vínculo). Esa era la única relación que existe (...) Yo no hablo con él (Arturo Cárdenas). Mientras que he estado en PCM no hablé con nadie vinculado casi al partido así que no estoy al tanto (de dónde podría estar)”, sentenció en diálogo con la prensa desde el Congreso.

En julio pasado, El Comercio accedió a audios donde se expone a Arturo Cárdenas, entonces secretario de organización de Perú Libre, y Guido Bellido, recientemente congresista electo de Perú Libre, coordinar el pago de la reparación civil por S/850.000 que debía pagar el ex gobernador regional de Junín Vladimir Cerrón al Estado tras haber sido sentenciado en agosto del 2019 por el delito de negociación incompatible.

El último 6 de octubre, el juez Jorge Chávez Tamariz dictó 36 meses de prisión preventiva contra Arturo Cárdenas, Eduardo Bendezú, Waldys Vilcapoma, Eduardo Reyes y Francisco Muedas en la investigación que los sindica como parte de Los Dinámicos del Centro, red criminal que presuntamente traficaba con licencias de conducir y puestos de trabajo desde la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del GORE Junín.

Los cinco investigados se encuentran prófugos, por tanto, la Fiscalía de la Nación dispuso, el martes 19, su búsqueda y captura internacional.

Voto de confianza al Gabinete Vásquez

Por otro lado, Guido Bellido indicó que la bancada de Perú Libre todavía no tiene una postura frente al voto de confianza para el Gabinete Ministerial encabezado por Mirtha Vásquez, cuya presentación ante el Pleno será este lunes 25 a las 11:00 a.m..

“Hemos indicado que es una postura del partido oficializado y al respecto la bancada en estos momentos está en pleno debate. Ayer (jueves 21) nos hemos quedado hasta las 10 de la noche, anteayer igual y se viene trabajando. Si fuera (un voto individual) dejaría de ser bancada, siempre la democracia está sujeto a las mayorías”, expresó.

Asimismo, apuntó que el Ejecutivo debería evaluar la continuidad de Mario Carhuapoma como presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud (EsSalud).

“Hay bastantes cuestionamientos, pero cuando asume una responsabilidad hay de todo. Te cuestionan de todo. Lo que hay que ver es cómo está trabajando este momento, para mí es importante que se evalúe desde que asumió el cargo al día de hoy cuánto ha avanzado”, sostuvo.

“No podemos opinar (sobre su continuidad) porque es una tarea del Ejecutivo, pero el Ejecutivo tiene que evaluar. Lo importante es de manera objetiva que se evalúe su trabajo”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

MIGRACIONES: Fiscalía abre investigación por uso indebido de información personal