El premier Guido Bellido no renunciará a su cargo de primer ministro a pesar de las tres investigaciones fiscales que pesan en su contra por haber cometido los presuntos delitos de lavado de activos, apología al terrorismo y terrorismo antes de que Perú Libre asumiera el Gobierno (ver infografía).

MIRA AQUÍ: Congreso aprobó conformar nueva Comisión Especial que elegirá a magistrados del Tribunal Constitucional

Los antecedentes de Bellido, que defendió a la terrorista Edith Lagos, pone en riesgo el otorgamiento del voto de confianza, el 23 de agosto, pues el Congreso no lo consideraría apto para tan alto cargo.

Ayer, en medio de una entrevista radial, Bellido sostuvo, no obstante, que actualmente se encuentra exento de toda culpabilidad y que si fuera responsable de los actos que le imputa el Ministerio Público, entonces ya habría dado un paso al costado.

“Quien nada debe, nada teme. ¡Yo no he hecho absolutamente nada ni he recibido nada de nadie! Por tanto, no tengo por qué retroceder, jamás. Pero si yo tuviera la culpa, ahí si doy un paso al costado”, dijo a Exitosa.

¿ESTRATEGIA? El premier manifestó que las pesquisas fiscales son una estrategia en contra de él y del partido oficialista, que arrastra desde las elecciones pasadas y cuyo objetivo es “desacreditarlos”.

“Lo que la población tiene que entender es que esta estrategia no es del momento. ¿Sabe por qué? Porque en la campaña se lanzan con el terruqueo y tras el terruqueo vienen denuncias y una serie de hechos para desacreditar y sacar provecho de ello. Ahora ¿qué quieren? Quieren debilitar al gobierno”, enfatizó.

Agregó que en política “no hay casualidades” y refirió que en el gobierno no existe ningún sentenciado vinculado al terrorismo.

Consultado sobre si el actual régimen perulibrista considera indultar a Abimael Guzmán, contestó que debería analizarse partiendo de un hecho objetivo porque así lo amerita: “Si yo escuchara a un congresista, al presidente o a alguien oficial plantear esto (entonces) ameritaría analizarlo”.

Finalmente, refirió que “dejemos” que la Fiscalía investigue los casos en su contra, pero con la verdad.

VIDEO RECOMENDADO:

Calendario de llegada de vacunas Pfizer, Sinopharm y AstraZeneca durante agosto