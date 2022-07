El congresista de Perú Libre, Guido Bellido, recomendó al mandatario Pedro Castillo que mantenga en el cargo al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, luego de que su colega de bancada Américo Goza afirmara que podría haber cambios en el Gabinete.

En diálogo con la prensa desde la sede del Parlamento, afirmó que corresponde al jefe de Estado hacer una evaluación de sus ministros para determinar si corresponde hacer algún cambio.

“Yo pienso que si yo fuera Pedro Castillo, lo mantengo a Aníbal torres como presidente del Consejo de Ministros, a pesar de que no te cae bien [al periodista], yo igual lo mantengo. Los cambios corresponden al presidente, yo creo que el presidente va a hacer una evaluación del Gabinete y tomará las decisiones de si cambia uno, dos o el 50% o más. Siempre es bueno ajustar si algo falta, la verdad no he evaluado pero es importante que el presidente siempre esté haciendo seguimiento de los objetivos y los resultados”, manifestó.

Sus declaraciones se dan luego de que Gonza dijera a Canal N el día de ayer que podría haber cambios en el Gabinete ministerial. “El presidente ha anunciado que va haber un cambio de gabinete. Tengo entendido que lo va a hacer en los próximos días. Es una facultad exclusiva del presidente, no sé exclusivamente (quiénes saldrían)”, expresó.

“Sé que el señor Aníbal Torres ya está pidiendo (su cambio), cree que ha cumplido su ciclo y que debe dar espacio a otra persona. Nosotros agradecerle por los servicios prestados”, añadió Gonza.

En otro momento, Bellido Ugarte dijo que el Ministerio Público es la entidad encargada de elegir a los miembros del equipo policial encargado de la captura de los prófugos de la justicia como el exministro Juan Silva y Fray Vásquez Castillo, sobrino del presidente.

“Creo que es importante que la Policía nacional vea sus alcances porque sino el Ministerio Público estaría por encima de la PNP. La policía en poco tiempo va a tener resultados, si nos oye en este momento Silva o Fray Vásquez, les diría que se tienen que entregar a la justicia”, expresó.