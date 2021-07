El congresista Guido Bellido (Perú Libre) sostuvo que el presidente de la República, Pedro Castillo, aún no ha definido elegir a Pedro Francke como ministro de Economía y viene evaluando otras opciones para dicha cartera.

“Se está evaluando a otros profesionales que tienen todo el derecho como Pedro Franckle (…)a mí no me molesta de manera personal, pero si veo a donde se orienta (económicamente) y no es función al programa y postulados del partido (Perú Libre)”, sostuvo el legislador oficialista.

Respecto a la elección de ministros, Bellido dijo que Castillo “está escuchando a todos los sectores para poner ministros”, pero que la decisión que tome será autónoma.

“El profesor Pedro Castillo es un militante del partido, tiene que cumplir el mandato del pueblo peruano como militante. Cada militante está sujeto al estatuto y programa del partido, que va a exigir que se cumplan las promesas de campaña”, destacó.

El economista Pedro Francke remarca que se dialogaría con el sector minero la posibilidad de establecer un impuesto a las sobreganancias, para lo cual aún se evalúa una figura adecuada. (Foto: Hugo Pérez/El Comercio)

En otro momento señaló que espera que la nueva presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, trabaje de manera consensuada con todas las bancadas legislativas.

“Debe evitar que Fuerza Popular pueda influencias en las decisiones que pueda tener la Mesa Directiva (…) esperemos que Fuerza Popular pueda actuar de acuerdo a sus principios”, sostuvo el parlamentario oficialista.

