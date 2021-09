El jefe del Consejo de Ministros, Guido Bellido, no aclaró ante la prensa si la idea de interponer un eventual pedido de cuestión de confianza al Congreso fue iniciativa suya o en coordinación con el presidente de la República, Pedro Castillo.

“[El presidente ha dicho que no respalda sus palabras en una reunión que ha tenido con los congresistas. ¿Esta fue una declaración suya o coordinada con el presidente?] Primero, ¿el presidente (Pedro Castillo) le ha manifestado algo a usted? ¿No, verdad? [Es la palabra de los congresistas] Por eso, hay que escuchar al presidente. Escuchamos al presidente y sobre eso, como periodistas, opinamos”, declaró Bellido Ugarte a su salida del Congreso.

Guido Bellido respondió a la salida de la interpelación de Iber Maraví. (Difusión)

El primer ministro manifestó el último miércoles 29, durante la conferencia de prensa en PCM, que iba a acompañar al ministro de Trabajo, Iber Maraví, en su presentación ante el Pleno del Legislativo para luego aseverar que “de ser necesario” solicitará la cuestión de confianza.

“Voy a acompañarlo y de ser necesario vamos a pedir cuestión de confianza como tiene que ser un Consejo de Ministros donde existe la solidaridad plena, porque esto responde a un tema político y no hay ningún tema de carácter o sustento en esta interpelación”, sostuvo.

Según está establecido en la Constitución, si se censura o niega el voto de confianza a dos gabinetes ministeriales de un mismo gobierno, el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso.

En consecuencia a lo dicho por Guido Bellido, la Junta de Portavoces se reunión con Pedro Castillo la misma noche del miércoles 29. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva reveló que el mandatario afirmó que solicitar la cuestión de confianza “no está en agenda”.

“Ayer, junto a los portavoces de diversas bancadas, nos reunimos con el presidente Pedro Castillo, quien nos dijo que no está en la agenda del gobierno plantear una cuestión de confianza (...) De nuestra parte tenemos esa convicción, por eso, no aceptaremos amenazas contra la democracia peruana, vengan de donde vengan. Eso no es negociable. El Congreso de la República no está en pie de guerra, sino de reconstrucción nacional”, sostuvo Alva.

Este jueves 30 el Pleno del Congreso discute la moción aprobada con 81 votos a favor, 37 en contra y 2 abstenciones para interpelar a Iber Maraví Olarte a fin de que responda a siete interrogantes y así esclarecer sus presuntos vínculos con Sendero Luminoso.

Durante el debate, voceros de las bancadas de Renovación Popular, Avanza País, Somos Perú - Partido Morado, y Fuerza Popular pidieron a Maraví que acepte dar un paso al costado en su cargo como ministro. La sesión se suspendió y se retomará a partir de las 3:30 p.m.

SUSCRÍBETE A CORREO YOUTUBE