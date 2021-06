El Ministerio Público pidió comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país contra el electo congresista del partido Perú Libre, Guillermo Bermejo, para garantizar que afronte dentro del país el proceso judicial en su contra por presuntos vínculos con la organización terrorista Sendero Luminoso.

Así lo sustentó hoy el fiscal Gino Quiroz, quien participó en la audiencia del juicio oral en la que también participó Bermejo y su abogado, quienes se opusieron a este planteamiento.

El representante de la fiscalía justificó su pedido de impedimento de salida del país al señalar que, en el primer juicio que fue anulado por la Corte Suprema, Bermejo viajó a Venezuela y fue arrestado a su regreso al Perú, y aseguró que la medida que está pidiendo ahora es menos gravosa que la prisión preventiva.

La comparecencia con restricciones, de otro lado, incluye medidas como la obligación a que concurra a la sede del Poder Judicial cada 30 días para sustentar sus actividades, no ausentarse de la ciudad de residencia sin autorización del tribunal, acudir a todas las citaciones que le sean requeridas, no contactar con peritos o testigos del proceso, y no acudir a lugares de dudosa reputación.

Asimismo, se pide el pago de una caución económica de S/ 1.000 como parte de las medidas de la comparecencia planteada por Quiroz.

A su turno, el abogado de Guillermo Bermejo, Ronald Atencio, pidió que se rechace esta solicitud por considerar que no hay motivos que sustenten un impedimento de salida del país ni restricciones en contra de su defendido.

También consideró que la comparecencia afectaría la capacidad de realizar su labor como congresista luego del 28 de julio, cuando asumiría funciones como parte del Poder Legislativo y tendría que cumplir con su función de representación parlamentaria.

El tribunal de la Segunda Sala Penal Superior Nacional Transitoria de la Corte Superior contra el Crimen Organizado anunció que evaluará el pedido de impedimento de salida del país contra Bermejo Rojas y que dictará su decisión en la próxima sesión.

