La virtual congresista de Perú Libre, Betsy Chávez, aseguró que su bancada “no blindará nadie”, en clara referencia a su colega Guillermo Bermejo, quien afronta un juicio por presunta filiación al terrorismo.

En entrevista con Canal N, dijo esperar que Bermejo pueda resolver el proceso penal en su contra y recordó que meses atrás ya había sido absuelto de un juicio anterior.

“No hemos entrado al Congreso a blindar a nadie, a ningún líder político. En este caso el compañero y colega Guillermo Bermejo está atravesando actualmente un proceso y él y sus abogados están trabajando en eso, proceso del cual ya había sido absuelto, según nos ha dicho”, expresó.

“Nosotros esperamos que se pueda resolver y que pueda ser favorable a él, pero de allí a decir que vamos a blindar a uno u otro no corresponde”, añadió Chávez, quien será la vocera de la bancada de Perú Libre.

Sobre el audio difundido por Willax TV esta semana en el cual Guillermo Bermejo menciona que si llegan a ganar elecciones, no van a dejar el poder, Betsy Chávez remarcó que en Perú Libre no comparten esa afirmación.

“Él (Bermejo) me ha indicado que el audio está editado. No entremos a un tema de que uno esté a favor, obviamente no. Estamos en un proceso democrático, somos demócratas. Soy abogada, constitucionalista y siempre que hablo salgo en defensa de la democracia. Él tiene que hacerse responsable de los comentarios que dice”, acotó.

Como se recuerda, Guillermo Bermejo es sindicado por recibir adoctrinamiento en el Vraem por parte de los terroristas Víctor Quispe Palomino (camarada José, Martín o Iván) y el abatido Jorge Quispe Palomino (Raúl).

Por este hecho, se le acusa de presunta filiación a organizaciones terroristas, delito por el cual el Ministerio Público ha solicitado 20 años de cárcel efectiva y un pago de reparación civil de 100 mil soles.

