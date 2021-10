El congresista de la bancada Perú Libre, Guillermo Bermejo, reiteró que dará el voto de confianza al Gabinete de Mirtha Vásquez, a pesar del comunicado de su partido político que señala que los legisladores oficialistas deberían votar en contra porque los ministros habrían girado hacia la “centro derecha”.

“Mi posición sigue siendo la que ustedes conocen. Estoy apoyando al presidente, estoy a favor del Gabinete y estoy por la unidad de la bancada”, señaló en declaraciones a la prensa difundidas por RPP durante una actividad en Huaycán.

El partido político Perú Libre difundió un comunicado en el cual señalan que, en una asamblea extraordinaria, se acordó no dar el voto de confianza al Gabinete de Mirtha Vásquez tras la salida de Guido Bellido del puesto de primer ministro, al acusar al Ejecutivo de haber girado hacia la “centro derecha” con ministros “caviares”.

Bermejo Rojas tomó distancia de esta posición partidaria que ha sido expresada por dirigentes como Vladimir Cerrón y el exprimer ministro Guido Bellido.

“Es su opinión. Yo no coincido. Lo digo de la manera más fraterna. Todos saben de mi amistad, mi respeto y cariño a Vladimir Cerrón y saben que he defendido al premier Guido Bellido en más de una oportunidad, pero en esta opinión no estoy de acuerdo”, manifestó.

El congresista oficialista cuestionó la difusión del comunicado del partido Perú Libre, en el cual también se hace un llamado para que lo “militantes” lleven a cabo una recomposición de la bancada, aduciendo que hay parlamentarios que no están afiliados y buscan crear un partido propio.

“Entiendo que la carta de Perú Libre es de una reunión de comités ejecutivos regionales. No sé, no me consta la presencia de congresistas en esa reunión. Creo que lo correcto es que esa carta se nos entregara a los congresistas para hacer una evaluación a la interna de la bancada”, aseveró para luego descartar que se haya oficializado algún tipo de ruptura en la bancada parlamentaria.

