Guillermo Bermejo, virtual congresista de Perú Libre -quien afronta un proceso judicial por supuestos vínculos con una columna remanente de Sendero Luminoso en el Vraem- afirmó este jueves que las recomendaciones de Pedro Francke, integrante del equipo técnico de Pedro Castillo, son “opiniones”.

MIRA | Guillermo Bermejo no descarta participación de Vladimir Cerrón en eventual gobierno de Pedro Castillo

“Son opiniones, nosotros tenemos que seguir desarrollando cuál va a ser nuestro desempeño como gobierno. Tenemos una responsabilidad, hemos venido a reunirnos con los ronderos de Cajamarca, están los hermanos de Loreto, de Huánuco, que nos están pidiendo que seamos fieles a los postulados por los cuales ellos se han sacrificado toda la campaña. Nosotros nos debemos a nuestros votantes, a la patria y a quienes nos están acompañando en esta gesta”, aseveró en diálogo con la prensa.

Indicó que la agrupación política tiene reuniones con diferentes sectores del empresariado, así como con los sectores populares, a los que están recibiendo “democráticamente”.

“Lo que no podemos decir es que nadie que venga a una reunión con nosotros esté más autorizado que los miembros del partido para declarar”, sostuvo.

En ese sentido, el electo congresista precisó que “todos los aportes que lleguen tiene que adecuarse a los postulados de Perú Libre”.

Guillermo Bermejo sobre Pedro Francke: Son opiniones, tenemos que seguir desarrollando cuál va a ser nuestro desempeño como gobierno

“Lo que acordemos con los que se están acercando, no puede haber contradicción en mejorar la educación, no puede haber contradicción en recuperar la riqueza del país, no puede haber contradicción en industrializar la materia prima, en salvar al Perú de la pandemia, que hayan aristas no quiere decir que hay pelea, contradicción, con los amigos que se están acercando”, manifestó.

“A los amigos que son invitados, a los amigos que se están acercando, a los partidos que viene a saludar democráticamente, por supuesto que los recibimos, por supuesto que los valoramos”, añadió.

Además, Bermejo rechazó lo que consideró una campaña para separar a su agrupación política y “secuestrar” al candidato presidencial Pedro Castillo.

“Lo que estamos rechazando y han sido mis declaraciones es que se trata de criminalizar a los militantes de Perú Libre o, en su defecto, esta campaña de la derecha que intenta descuartizar el triunfo, quieren secuestrar a Pedro Castillo, quieren separarlo del partido, quieren quebrar la bancada”, precisó.

“Lamentamos que eso se trae de hacer porque lo que deberíamos querer todos es que justamente el gobierno que entre llegue lo más unido posible”, agregó.

Asimismo, reiteró que no puede “descartar” que alguien de partido participe dentro del virtual gobierno de Perú Libre, ya que eso “sería injusto”, en relación al secretario general de la agrupación, el exgobernador regional por Junín Vladimir Cerrón.

“A título personal yo no puedo descartar que nadie de mi partido participe dentro del gobierno. Eso sería injusto porque el partido que ha ganado las elecciones se llama Perú Libre”, enfatizó.

VIDEO RECOMENDADO

ELECCIONES 2021: Finalizó conteo de votos en la ONPE con ventaja para Castillo