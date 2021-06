Durante una entrevista para 90 Mediodía de Latina, el virtual congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, no descartó la participación del secretario general de dicho movimiento político, Vladimir Cerrón en un eventual gobierno de Pedro Castillo.

“Como ustedes saben hay instancias de gobierno. El Ejecutivo en el que está Pedro Castillo y la bancada de gobierno que somos los 37 congresistas de Perú Libre. Veremos los nuevos retos que se nos enfrentan la próxima semana para evaluar a qué personas, a quienes vamos a convocar, tanto dentro de la estructura de Perú Libre como a los que se denomina invitados”, indicó.

“No podemos descartar absolutamente nada (sobre la participación de Vladimir Cerrón). Tenemos una responsabilidad con la patria, con nuestros votantes, pero también con nuestros militantes. Somos un partido político organizado, no somos una franquicia como la mayoría de partidos que ha gobernado este país. Tenemos un respeto a nuestras instituciones internas, a nuestros militantes. Nosotros no podemos aceptar que se intente criminalizar a nuestro secretario general, lo digo de manera personal, pero creo que es el sentir de la mayoría de militantes”, agregó.

En esa línea, mostró su solidaridad con el exgobernador regional y señaló que existe “una aberración jurídica” en su sentencia por corrupción, por lo que- señaló- “la verdad va a abrir paso”.

“Soy una persona solidaria con Vladimir Cerrón. Creo que es un hombre de partido que ha sido injustamente judicializado. Creo que su sentencia como bien ha dicho personas como Ricardo Uceda y enemigos del partido como Aldo Mariátegui hay una aberración jurídica en su sentencia y estamos convencidos de que la verdad se va a abrir paso”, dijo.

En relación a la alianza entre Perú Libre y Juntos por el Perú y la inclusión del economista Pedro Francke en el equipo técnico del partido, Bermejo indicó que toda propuesta “tendrá que encajar” con el proyecto que maneja la organización.

“Nosotros estamos escuchando a todos los actores políticos que democráticamente han venido a saludarnos. Entendemos su posición política, su discurso en materia económica, pero todo se va a tener que encajar con el proyecto que tiene Perú Libre. Recogemos el sentir de los cambios que está reclamando la patria hace 200 años”, puntualizó.