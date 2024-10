Gustavo Adrianzén lamentó no presentar a los nuevos integrantes del directorio de Petroperú a pesar de que lo venía anunciando. De acuerdo indicó, esto se debió a un previsto que tuvieron a último momento.

“Por eso me reserve sin dar una fecha exacta. El lunes pensamos que teníamos la lista íntegra, lamentablemente se nos cayeron dos nombres. No tengo palabras para excusarme por esta insuficiencia. No voy a mentir. Tenemos la cifra cerrada, pero dos personas decidieron bajarse a ultima hora”, sostuvo desde una conferencia de prensa en la PCM.

Este miércoles se cumplen 43 días de la renuncia del directorio completo de Petroperú debido a la insostenible situación que atraviesa la empresa estatal.

De acuerdo con información de RPP, el Premier había asegurado que ya tenían los nombres para ser confirmados, sin embargo, hasta la fecha no los anuncian.

Por su lado, el ministro de Economía, José Arista, y el titular de Energía y Minas, Rómulo Mucho, aseguraron que el martes 22 estarían resueltas las designaciones, pero tampoco sucedió.

Gustavo Adrianzén descartó que haya presentado su renuncia: “La señora presidenta tampoco me la ha pedido”

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, elogió la actitud cívica y democrática de los manifestantes que participaron en el paro convocado por un sector de transportistas.

Durante una conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, Adrianzén destacó que, a pesar de algunos incidentes aislados, más del 98% de las movilizaciones transcurrieron sin problemas y en un ambiente pacífico.

“Esto dice que los peruanos aprendemos de las lecciones. Hemos entendido que tenemos un irrestricto derecho a la protesta, que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte garantiza de manera absoluta el derecho a la protesta”, dijo Adrianzén.

Gustavo Adrianzén descarta renuncia

Durante la rueda de prensa, Gustavo Adrianzén descartó que haya presentado su renuncia ante Dina Boluarte

“La señora presidenta tampoco me la ha pedido [...] Hay un ánimo de desestabilizar el gobierno”, expresó Adrianzén a la prensa.