El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha incorporado el “caso peruano” en su discurso poselectoral, tras los resultados del preconteo en las elecciones presidenciales de su país que perfilan a Abelardo de la Espriella como virtual ganador y dejan en segundo lugar a su aliado político, el candidato Iván Cepeda.

Controversia

En su cuenta de la red social X, Petro centró sus cuestionamientos en el voto en el extranjero y en la validez del preconteo como mecanismo de información preliminar del proceso electoral.

Luego de la jornada electoral del último domingo, el mandatario colombiano cuestionó el voto de sus compatriotas en el extranjero y estableció una comparación directa con lo ocurrido en el Perú en la segunda vuelta, donde la participación de los peruanos que residen en el exterior ha sido objeto de debate político.

“Nos acercamos a la situación peruana, en donde es la votación del exterior, especialmente en EE.UU., la que pone presidente”, aseveró.

En publicaciones posteriores, Petro planteó la necesidad de revisar los formularios de escrutinio, la actuación de los jurados de votación en el exterior y la posible vulnerabilidad del software electoral, al que atribuye riesgos de manipulación.

Asimismo, sostuvo que “el resultado final es todavía más endeble y solo habría un triunfo de Abelardo (de la Espriella) basado exclusivamente en el voto comprado”, con lo que volvió a poner en duda la transparencia del proceso en el exterior y la actuación de los organismos electorales.

Reacción

Al respecto, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE) en Colombia, calificó como “inéditas” las críticas del jefe de Estado colombiano al proceso electoral.

En declaraciones a RPP, la veedora advirtió que estos cuestionamientos desde la Presidencia resultan inusuales, pues Petro ha estado “claramente a favor de la campaña política del partido al que él representa”.

Consultado sobre la situación colombiana, el exministro de Relaciones Exteriores Miguel Ángel Rodríguez Mackay dijo a Correo que “los partidos que han perdido elecciones, tanto en la izquierda colombiana como en la peruana, no saben reconocer sus derrotas, y eso retrotrae los procesos democráticos que deben seguir en cada país”.

En ese sentido, Rodríguez Mackay consideró que estos cuestionamientos terminan por afectar la calidad del debate democrático y la percepción que existe sobre ambos países en el exterior.

“Todo esto, en verdad, no constituye un buen ejemplo de nada. Nos muestra que falta madurez en sectores de la clase política del Perú y de Colombia”, puntualizó.