El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, pidió al presidente Pedro Castillo que renuncie al cargo por las designaciones cuestionadas y polémicas durante su gobierno.

Al respecto, Gutiérrez sostuvo que Castillo Terrones no ha dado muestras de respetar “estándares mínimos de integridad” para elegir a altos funcionarios. En entrevista a la cadena internacional CNN, desechó la posibilidad de aceptar un puesto en el Ejecutivo.

“Yo no aceptaría un cargo que me ofrezca el presidente. Primero, porque tengo la responsabilidad de ser defensor del Pueblo y, en segundo lugar, porque el presidente no ha dado muestras de lealtad con sus colaboradores ni muestras de respetar estándares mínimos de integridad para elegir a sus colaboradores y a sus ministros”, remarcó Gutiérrez.

“Tampoco ha dado muestras de respeto por los valores democráticos. Por todas estas razones no aceptaría (un cargo en el Gobierno), y más bien yo lo invitaría a que renuncie”, agregó.

CRÍTICA. El defensor también ironizó y expresó que el mandatario ha demostrado “que no es un extremista” ni de izquierda extrema, sino de “ineficiencia extrema”.

“Un país no puede someterse a la ineficiencia extrema, porque eso supone sacrificar derechos de millones de personas”, advirtió Gutiérrez.

Asimismo, insistió en que Pedro Castillo no comprende las reglas democráticas y, en consecuencia, se puede decir que “a estas alturas no una, sino varias veces, ha transgredido la Constitución”.

En esa línea, aseguró que “se puede activar el artículo 100 de la Carta Magna, es decir un juicio político” contra el mandatario. “Los políticos tienen que entender que esa es su tarea, para eso fueron elegidos”, remarcó.

Como se recuerda, el último lunes el defensor y la titular del Poder Judicial, Elvia Barrios, pidieron a Castillo convocar a un Consejo de Estado por la crisis política.