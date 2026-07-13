La conformación del nuevo Congreso bicameral proyecta una correlación de fuerzas sin un bloque de derecha o izquierda con predominio absoluto.

Virtual empate

En la Cámara de Diputados, Fuerza Popular y Renovación Popular sumarían 56 escaños, la misma cifra que alcanzarían Juntos por el Perú (JP), Ahora Nación (AN) y el Partido Cívico Obras, si estas bancadas actúan en conjunto, como se perfila.

En el Senado, el bloque integrado por el fujimorismo y Renovación Popular alcanzaría 30 votos, frente a los 23 que tendrían JP, AN y Obras.

Este escenario anticipa que las principales votaciones dependerán de acuerdos entre bancadas y de la solidez de las alianzas que logren consolidarse.

Cabe mencionar que estas aproximaciones responden a proyecciones de los bloques políticos que comenzaron a delinearse tras las elecciones.

El 6 de julio, Roberto Sánchez, Alfonso López-Chau y Ricardo Belmont anunciaron –mediante un comunicado– la formación de una “coalición parlamentaria”.

“Ejerceremos, desde ambas Cámaras, un control político firme, vigilante y responsable”, refirieron en el pronunciamiento.

Sin embargo, al mismo tiempo, la diputada electa de Obras, Andrea Medina, reveló en Canal N que el vocero de su agrupación, Daniel Barragán, había sostenido un acercamiento con el fujimorismo para conversar sobre la conformación de la próxima Mesa Directiva del Senado.

Tres días después, el 9 de julio, tras reunirse con la presidenta electa Keiko Fujimori, Rafael López-Aliaga, anunció la formación de un bloque de respaldo político al próximo gobierno. Además, reveló que conversa con otras dos bancadas para ampliar la eventual alianza.

Por su lado, el Partido del Buen Gobierno, que contará con 18 diputados y siete senadores, ha optado por mantenerse al margen de cualquier coalición, por lo que su posición podría resultar determinante en votaciones clave.

Opinión

Al respecto, el analista político César Campos advirtió que la correlación de fuerzas no necesariamente se traducirá en bloques sólidos dentro del Parlamento.

“Los verdaderos bloques inamovibles, con una jerarquía bien determinada, son solamente Fuerza Popular y Renovación Popular”, adelantó a Correo.

En contraste, estimó que la coalición que integrarían Juntos por el Perú, Ahora Nación y Obras aún deberá demostrar su solidez, debido a la debilidad de sus liderazgos y a la posibilidad de que algunos legisladores se desmarquen de la línea de sus agrupaciones.

“Respondiendo a una tradición política peruana, justamente ese tipo de movimientos son los que sufren las primeras fracturas”, pronosticó.

A su parecer, el anuncio de la “coalición parlamentaria” favorece principalmente a Sánchez.

“Quiere dar la imagen de todavía ser el eje de la unidad de un bloque de izquierda en el Perú (...) Él busca como sea tener un sitio en la política, pero ha perdido incluso la elección para diputado”, recalcó.

Finalmente, señaló que la verdadera suma de fuerzas se conocerá cuando el Congreso empiece a tomar decisiones y se definan las primeras alianzas, especialmente con la elección de las mesas directivas.