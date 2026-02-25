Hary Gloria Yzarra Trelles juró este martes 24 de febrero como nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno y presidida por el presidente de la República, José María Balcázar.

La nueva ministra del Mimp es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Lima.

Yzarra Trelles, que asume el cargo en reemplazo de Sandra Gutiérrez, se presenta como especialista senior en Comunicación Estratégica y Políticas Públicas, con más de 18 años de experiencia en el Ejecutivo, el Legislativo y otros organismos estatales.

Perfil de la nueva titular de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Según su perfil en LinkedIn, su experiencia se enfoca en la formulación, el análisis y la comunicación de políticas públicas relacionadas con la violencia de género, los derechos humanos, la inclusión social y la gobernanza democrática.

En la actualidad, indica que cursa la maestría en Inteligencia Estratégica en el CAEN, enfocada en el análisis prospectivo y la toma de decisiones político-estratégicas de alto nivel.

Yzarra Trelles se desempeñó como asesora estratégica de Comunicación Interna en el Mimp entre julio de 2025 y enero de 2026, periodo en el que lideró la elaboración del plan de Comunicación Interna 2026 del Programa Nacional Warmi Ñan.

Asimismo, se desempeñó como consultora de la Defensoría del Pueblo entre septiembre de 2023 y febrero de 2025, y fue responsable de Comunicaciones en la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia entre abril y octubre de 2023.