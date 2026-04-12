El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, anunció la acreditación de 572 observadores internacionales para los comicios del 12 de abril, cifra que cuadruplica el registro histórico de procesos anteriores.

“Tenemos cuatro o cinco veces más observadores que en elecciones previas. Esto demuestra el interés a nivel internacional en nuestro proceso”, afirmó.

Según datos del JNE, existen 5,419 observadores electorales entre nacionales e internacionales.

Entre estos últimos están los de la Unión Europea, que lidera con 169, seguida de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con 99. Incluso, el reconocido Centro Carter cuenta con 8 observadores.

Entre los del país, destacan los de la Asociación Civil Transparencia.

Además, Burneo subrayó que su institución desplegó más de 50,000 fiscalizadores, uno por cada dos mesas de sufragio.